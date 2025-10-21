Emelec no concentrará para el partido frente Guayaquil City

Club Sport Emelec enfrentará este miércoles a Guayaquil City en el partido de cuartos de final de la Copa Ecuador y el equipo ha decidido no concentrar antes del encuentro debido a la persistente falta de pago de sus sueldos, según reportan medios locales.

El conjunto dirigido por Guillermo Duró llegará al Estadio Christian Benítez Betancourt apenas dos horas antes del inicio del compromiso, una medida de protesta que ya aplicaron en el pasado.

Los jugadores de Emelec tampoco concentraron antes de su partido de LigaPro ante El Nacional, un encuentro que, terminó con una contundente victoria 4-0 para los Eléctricos.

Lea más: Gonzalo Valle deberá ser operado y será baja por el resto del año

Emelec enfrentará a un Guayaquil City recién ascendido a la primera división del fútbol ecuatoriano y el delantero Maicon Solís tuvo buenas palabras para el conjunto de Pool Gavilanez: "Hemos analizado al rival, están en un gran momento lograron el ascenso, están haciendo un excelente año. Tienen buenos jugadores y estamos listos”.