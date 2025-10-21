Emelec no concentrará para el partido frente Guayaquil City

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Club Sport Emelec</a> enfrentará este miércoles a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/guayaquil-city target=_blank>Guayaquil City</a></b> en el partido de cuartos de final de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador target=_blank>Copa Ecuador</a></b> y el equipo ha decidido <b>no concentrar</b> antes del encuentro debido a la persistente <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Liga-Pro target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/gonzalo-valle-debera-ser-operado-y-sera-baja-por-el-resto-del-ano-DC10306498 target=_blank></a></b> <b></b>