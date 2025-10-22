Fútbol Nacional
Barcelona SC analiza la salida de ocho futbolistas para la próxima temporada

La directiva de Antonio Álvarez, con ayuda de Ismael Rescalvo, ya trabajan para definir algunas salidas del plantel principal de Barcelona SC para la próxima temporada.

   
    Gabriel Cortez podrá salir de Barcelona SC para el 2026.( API )
Barcelona SC va a cerrar el año del centenario sin ningún título celebrado, tras caer prematuramente en varias competiciones, por lo que quiere evitar el mismo problema para la próxima temporada.

Después de empezar la temporada con Segundo Alejando Castillo y quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, la directiva de Antonio Álvarez contrató a Ismael Rescalvo para salvar el 2025, pero no funcionó.

Con el estratega español al mando, los toreros quedaron eliminados de la Copa Ecuador y lejos del título de la LigaPro; sin embargo, Antonio Álvarez ratificó la continuidad de Rescalvo y ya están trabajando en el plantel del próximo año.

Además de los posibles refuerzos que ya está analizando la dirigencia, el director deportivo, Matías Oyola, considera la salida de al menos ocho futbolistas para el 2026, según información del periodista Gabryel Pacheco

Barcelona SC analiza la continuidad de Joaquín Valiente.
Barcelona SC analiza la continuidad de Joaquín Valiente. ( Redes sociales )

Barcelona SC está examinando a algunos jugadores que podrán abandonar el plantel como: Willian Vargas, Franklin Guerra, Aníbal Chalá, Mario Pineida, Gabriel Cortez y Christian Solano.

Por otro lado, la directiva quiere renovar el contrato de Felipe Caicedo, pero depende del atacante. Al igual que el caso de Joaquín Valiente por su opción de compra.

Actualmente, Barcelona SC compite por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero ya tiene asegurado su pase a la Copa Sudamericana.

