22 oct 2025 , 10:49

Independiente del Valle y su historial en sus visitas a Brasil

Independiente del Valle visitará la ciudad de Belo Horizonte en Brasil para tratar de sellar su pase a la final de la Copa Libertadores.

   
    Cotejo entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Sudamericana.( API )
Independiente del Valle empató 1-1 en condición de local ante Atlético Mineiro en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Javier Rabanal vio cómo se escapaba la victoria al sufrir el gol del empate en el minuto 90, una jugada que fue finalizada por el delantero Dudu.

Ahora, el conjunto de Sangolquí deberá viajar a Belo Horizonte, Brasil, para el partido de vuelta el martes 28 de octubre. En caso de lograr un resultado favorable, soñará con alcanzar la final de la Copa Libertadores 14 años después de su última aparición en esa instancia.

Hasta la fecha, Independiente del Valle ha disputado un total de 15 partidos contra equipos brasileños en competiciones internacionales.

El historial se resume en 6 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Palmeiras y Atlético Mineiro son los equipos que más veces han logrado anotar frente a los negriazules.

Precisamente su rival actual, Atlético Mineiro, ha vencido a IDV en las dos ocasiones anteriores en las que lo visitó en Brasil. En 2016, cuando compartieron fase de grupos en la Copa Libertadores (Mineiro clasificó primero e IDV segundo), los ecuatorianos cayeron por la mínima diferencia.

En 2022, volvieron a coincidir en la fase de grupos y, en esa ocasión, IDV fue goleado 3-1, quedando relegado al tercer puesto.

En contraste, Independiente del Valle mantiene un buen registro en Brasil dentro de la Copa Sudamericana, donde aún no conoce la derrota (con 2 victorias y 2 empates).

El enfrentamiento más reciente de IDV contra un club brasileño fue ante Vasco da Gama por los playoffs de vuelta de la presente edición de la Copa Sudamericana.

