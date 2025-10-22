Isaac Álvarez: "Alexander Domínguez tiene la capacidad de sacar partidos difíciles"

Lea más: El segundo vicepresidente de Emelec desmintió la renuncia de varios directivos

“Gonzalo Valle volvió de La Tri, entrenó y jugó contra Barcelona. Sintió un malestar antes de ayer, se le trababa un poco la rodilla . Valle tiene una distensión de los ligamentos, se habla de una lesión anterior a su etapa con LDU . Estamos haciendo evaluaciones, he pedido guardar un poco de mesura y tranquilidad”, señaló el directivo en radio La Red.

El presidente albo, Isaac Álvarez, dio detalles de la lesión del golero ecuatoriano , después del breve comunicado presentado por el club en redes sociales.

Los hinchas de Liga de Quito tuvieron la mala noticia de que Gonzalo Valle se perderá las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, y Alexander Domínguez deberá atajar el encuentro.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, confía en Alexander Domínguez para enfrentar al Palmeiras.

A pesar de la lesión de Valle, Álvarez reafirmó su confianza en Alexander Domínguez como arquero. “Tenemos la tranquilidad que el niño de casa, ahora un hombre será el reemplazo de Gonzalo Valle”, detalló.

Finalmente, el directivo dijo que "Alexander Domínguez tapó 3 penales en la Sudamericana de 2023, fue importante en la Supercopa. Dida tiene la capacidad de sacar partidos difíciles”.

El encuentro será el primer partido de Domínguez en la Copa Libertadores 2025, después de empezar suspendido. El duelo entre Liga de Quito vs. Palmeiras se jugará este jueves 23 de octubre, a las 19:30.