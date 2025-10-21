Fútbol Internacional
21 oct 2025 , 09:49

Gonzalo Valle irá al quirófano y será baja en Liga de Quito por el resto del año

El arquero titular, Gonzalo Valle, será baja por el resto de la temporada tras confirmarse una lesión en la rodilla que requerirá intervención quirúrgica.

   
    Gonzalo Valle, portero de LDUQ.( LDUQ )
Malas noticias para Liga Deportiva Universitaria de Quito a pocos días de enfrentar a Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores. El arquero titular, Gonzalo Valle, será baja por el resto de la temporada tras confirmarse una lesión en la rodilla que requerirá intervención quirúrgica.

Los últimos estudios médicos descartaron una recuperación a corto plazo y confirmaron la gravedad de la molestia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico días atrás.

Según el narrador deportivo, Diego Melo, Valle deberá pasar por el quirófano y comenzará un proceso de rehabilitación que lo alejará de las canchas por varios meses.

La baja representa un duro golpe para el equipo dirigido por Tiago Nunes. Valle fue pieza clave en el sólido desempeño de LDU a lo largo del torneo continental, destacándose por su seguridad bajo los tres palos y su protagonismo en momentos decisivos.

Con la baja de Valle, Alexander Domínguez será el portero titular, regresando tras su presencia ante la U. Católica hace unas semanas.

