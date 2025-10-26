Fútbol Nacional
26 oct 2025 , 12:22

Liga de Quito confirmó que se le acabó la temporada a Gonzalo Valle por lesión

Liga de Quito hizo oficial el tiempo de baja de la lesión de Gonzalo Valle y el arquero no volverá a jugar hasta el 2026.

   
    Gonzalo Valle no volverá a atajar en este 2025 por lesión.( Redes sociales )
user placeholder

Ramiro Ulloa
Este domingo 26 de octubre, Liga de Quito emitió el comunicado oficial del tiempo de baja de Gonzalo Valle, después de evaluaciones clínicas y la revisión de un panel de especialistas nacionales e internacionales.

Los Albos confirmaron que la lesión del arquero no requiere de intervención quirúrgica, pero su baja sí será bastante prolongada.

“Se seguirá un tratamiento conservador, conforme a protocolos internacionales, con un plazo estimado de 12 a 16 semanas de recuperación”, señaló el comunicado.

Es decir, el arquero ecuatoriano podrá volver a jugar entre tres y cuatro meses, por lo que regresará para la temporada 2026.

Liga de Quito informó que no dará más detalles de la lesión de Valle por confidencialidad médica.

Además, el regreso de Gonzalo a la competencia dependerá de criterios médicos y de la evolución del jugador en la próxima temporada.

Por esa razón, Liga de Quito deberá acabar la temporada con Alexander Domínguez como arquero titular, después de su partido ante Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

