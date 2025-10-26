Liga de Quito confirmó que se le acabó la temporada a Gonzalo Valle por lesión

Liga de Quito informó que <b>no dará más detalles de la lesión de Valle</b> por confidencialidad médica. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/felipe-caicedo-pronuncio-posible-renovacion-contrato-barcelona-sc-CB10336444 target=_blank>Felipe Caicedo se pronunció por su posible renovación de contrato con Barcelona SC</a> Además, el<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/alexander-dominguez-numeros-liga-quito-titular-lesion-gonzalo-valle-palmeiras-libertadores-ED10310073 target=_blank></a></b>