Fútbol Nacional
26 oct 2025 , 09:10

Felipe Caicedo se pronunció por su posible renovación de contrato con Barcelona SC

Felipe Caicedo arrancó como titular durante la victoria de Barcelona SC y Libertad de Loja, por lo que fue consultado por su posible renovación de contrato.

   
    Felipe Caicedo acaba su contrato con Barcelona SC al final de la temporada 2025.( API )
Felipe Caicedo llegó a Barcelona SC en este 2025 como uno de los fichajes estrellas de la temporada, pero las lesiones impidieron que el atacante muestre su mejor nivel con los toreros, por lo que duda en renovar su contrato para el 2026.

Después del encuentro entre los toreros y Libertad de Loja, Felipao fue consultado si ya están en negociaciones para la renovación de su contrato y respondió con un contundente “no”.

Caicedo agregó que “no sé si quiero seguir. Quiero ver cómo termino estos partidos. El corazón me pide una cosa y el cuerpo otra. Yo ya tengo una edad... Vamos a ver cómo termino estos ocho partidos. Pero no descarto seguir, al final mi sueño siempre ha sido jugar en Barcelona”.

Además, Felipao reconoció que no ha estado en su mejor nivel durante este 2025, tras estar un largo lapso de tiempo lesionado y no poder conseguir continuidad.

“Tengo frustración de no poder ayudar a los chicos, por no poder estar a la altura de la situación. Nos dejamos llevar, hubo falta de experiencia. No tendría que haberme apresurado, no tendría que haber jugado la Noche Amarilla. Fue casi un año y medio sin jugar”, explicó.

Felipe Caicedo debutó con Barcelona SC en la Noche Amarilla.
Felipe Caicedo debutó con Barcelona SC en la Noche Amarilla. ( API )

Finalmente, Felipe lamentó que los resultados no se han dado como esperó desde su llegada al club, tras quedar eliminados en la Copa Libertadores y la Copa Ecuador.

“Yo vine para ser campeón, pero la realidad me ha demostrado otra cosa. No he estado a la altura. Hay un buen grupo, pero los resultados marcan otra cosa”, cerró Felipao.

En esta temporada, el delantero de 37 años registra tres goles en 17 partidos disputados, entre todas las competiciones.

