EN VIVO | Barcelona SC vs. Libertad FC por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre Barcelona SC vs. Libertad FC por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
La jornada de este sábado 25 de octubre sigue con el enfrentamiento entre Barcelona SC vs. Libertad FC por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

El partido se lo disputará sin la presencia de público, después de que el estadio Monumental fue sancionado por los incidentes durante el juego ante Independiente del Valle.

Los toreros llegan al encuentro con un mal presente, ya que acumulan dos derrotas consecutivas en el hexagonal principal y se alejan del cupo de la Copa Libertadores.

Las alineaciones confirmadas del Barcelona SC vs. Libertad FC por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

