EN VIVO | Barcelona SC vs. Libertad FC por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

La jornada de este sábado 25 de octubre sigue con el e<b>nfrentamiento entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> vs. Libertad FC</b> por la tercera fecha del hexagonal principal de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-pro target=_blank>LigaPro</a>. El <b>partido se lo disputará sin la</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/alex-arce-arrepiente-salir-liga-de-quito-declaraciones-representante-HB10333253 target=_blank></a>