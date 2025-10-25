Fútbol Nacional
25 oct 2025 , 17:21

¿Por qué se juega sin público el Barcelona SC vs. Libertad por la LigaPro?

El encuentro entre Barcelona SC y Libertad FC por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro no cuenta con la presencia de público.

   
    Barcelona SC enfrenta a Libertad de Loja con el estadio clausurado.( API )
Ramiro Ulloa
Barcelona SC enfrenta a Libertad de Loja por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro, pero los hinchas toreros no acompañaron a su equipo en el estadio Monumental.

Con un horario estelar para los hinchas a las 16:30, Barcelona SC recibió a los lojanos sin la presencia de los aficionados toreros, pero el motivo es una sanción disciplinaria al club.

La razón por la ausencia del público en el encuentro fue la sanción del Comité Disciplinario de la LigaPro por el lanzamiento de una bengala encendida al terreno de juego en la primera fecha del hexagonal principal.

Barcelona SC jugó sin público ante Libertad de Loja.
Barcelona SC jugó sin público ante Libertad de Loja. ( Redes sociales )

Durante el encuentro entre Barcelona SC e Independiente del Valle, los hinchas lanzaron una bengala encendida y provocaron el cierre total del estadio Monumental.

Además, en la próxima jornada de local, los toreros no podrán contar con hinchas en la platea baja de la localidad General Sur.

