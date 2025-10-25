Barcelona SC enfrenta a Libertad de Loja por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro, pero los hinchas toreros no acompañaron a su equipo en el estadio Monumental. Con un horario estelar para los hinchas a las 16:30, Barcelona SC recibió a los lojanos sin la presencia de los aficionados toreros, pero el motivo es una sanción disciplinaria al club.

¿Por qué se juega sin público el Barcelona SC vs. Libertad por la LigaPro?

La razón por la ausencia del público en el encuentro fue la sanción del Comité Disciplinario de la LigaPro por el lanzamiento de una bengala encendida al terreno de juego en la primera fecha del hexagonal principal.

Barcelona SC jugó sin público ante Libertad de Loja.