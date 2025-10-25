La contundente respuesta de los jugadores de Emelec a Jorge Guzmán, tras prometer el pago de dos meses de sueldo

El plantel de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a> lleva dos días consecutivos sin entrenar, por lo que <b>se reunieron con el presidente de la institución, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jorge-guzman target=_blank>Jorge Guzmán</a>,</b> para una conversación de máxima prioridad para salir de la <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-libertad-fc-resultado-fecha3-hexagonal-principal-ligapro-AB10333751 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/emelec-no-entrena-segundo-dia-consecutivo-no-concentrar-enfrentar-delfin-LB10332494 target=_blank></a></b>