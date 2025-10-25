Fútbol Nacional
25 oct 2025 , 16:06

La contundente respuesta de los jugadores de Emelec a Jorge Guzmán, tras prometer el pago de dos meses de sueldo

El plantel de Emelec se reunió con el presidente del club, Jorge Guzmán, y los futbolistas fueron contundentes al elegir no cambiar su decisión.

   
    El plantel de Emelec decidió no volver a entrenar, hasta que le paguen los valores pendientes.( API )
El plantel de Emelec lleva dos días consecutivos sin entrenar, por lo que se reunieron con el presidente de la institución, Jorge Guzmán, para una conversación de máxima prioridad para salir de la situación delicada.

La reunión se realizó con la presencia de Guzmán, los jugadores, cuerpo técnico y personal médico, pues deben sueldos a todas las agrupaciones.

Según la periodista Sonia Pérez, Guzmán se comprometió a pagar dos de los meses pendientes entre miércoles o jueves para incentivar a que el plantel concentre para el próximo partido.

Sin embargo, los jugadores fueron firmes en su postura de no volver a entrenar, ni concentrar, hasta que los valores sean cancelados.

Jorge Guzmán prometió cancelar dos meses pendientes al plantel.
Jorge Guzmán prometió cancelar dos meses pendientes al plantel. ( Redes sociales )

Como una de las medidas para recuperar la confianza del plantel, José Valverde dejó de estar a cargo de la Comisión de Fútbol y Jorge Guzmán asumió sus responsabilidades.

En medio de la crisis, Alexander González tomó la decisión de no abandonar el club, tras una reunión con Guillermo Duró.

Emelec enfrentará al Delfín este domingo 26 de octubre, a las 18:00, con su objetivo de escalar puestos en el segundo hexagonal de la LigaPro.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Emelec
Jorge Guzmán
Ecuador
Noticias
