La contundente respuesta de los jugadores de Emelec a Jorge Guzmán, tras prometer el pago de dos meses de sueldo

Sin embargo, los jugadores fueron firmes en su postura de no volver a entrenar, ni concentrar , hasta que los valores sean cancelados.

El plantel de Emelec lleva dos días consecutivos sin entrenar, por lo que se reunieron con el presidente de la institución, Jorge Guzmán , para una conversación de máxima prioridad para salir de la situación delicada.

Como una de las medidas para recuperar la confianza del plantel, José Valverde dejó de estar a cargo de la Comisión de Fútbol y Jorge Guzmán asumió sus responsabilidades.

En medio de la crisis, Alexander González tomó la decisión de no abandonar el club, tras una reunión con Guillermo Duró.

Emelec enfrentará al Delfín este domingo 26 de octubre, a las 18:00, con su objetivo de escalar puestos en el segundo hexagonal de la LigaPro.