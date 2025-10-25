Fútbol Nacional
¿Bryan Bentaberry será el primer fichaje de Liga de Quito para el 2026?

Bryan Bentaberry, defensor del Mushuc Runa, reconoció las conversaciones de su representante con la directiva de Liga de Quito para el 2026.

   
    Bryan Bentaberry, cerca de ser el primer fichaje de Liga de Quito para el 2026.( Redes sociales )
Liga de Quito es semifinalista de la Copa Libertadores y tiene un pie en la final de la competición, pero ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026.

Los albos están contentos con su rendimiento en este 2025; sin embargo, la directiva de Isaac Álvarez ya tiene conversaciones para cerrar su primer refuerzo para el próximo año.

Liga de Quito negocia el fichaje de Bryan Bentaberry, defensor del Mushuc Runa, quien ha sido una de las figuras de la LigaPro y fue uno de los jugadores revelación en la Copa Sudamericana.

"Es real (el sondeo con Liga), están hablando con mis empresarios”, dijo el defensor uruguayo por el interés de los albos en Mundo Deportivo.

Bryan Bentaberry es una de las figuras del Mushuc Runa durante esta temporada.
Bryan Bentaberry es una de las figuras del Mushuc Runa durante esta temporada. ( Redes sociales )

Sin embargo, Bentaberry aclaró que “todavía no hay nada arreglado, veremos que nos depara el año que viene. A mí me encantaría jugar en Liga", cerró.

En esta temporada, el defensor de 28 años ha disputado 33 partidos con el ponchito. En ese entonces, el charrúa recibió siete amarillas y cuatro rojas en 2776 minutos.

Por ahora, Bentaberry deberá centrarse en evitar que el Mushuc Runa descienda a la Serie B, pues están jugando en el cuadrangular para la permanencia.

