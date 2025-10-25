¿Bryan Bentaberry será el primer fichaje de Liga de Quito para el 2026?

Liga de Quito es semifinalista de la Copa Libertadores y tiene un pie en la final de la competición, pero ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026.

Los albos están contentos con su rendimiento en este 2025; sin embargo, la directiva de Isaac Álvarez ya tiene conversaciones para cerrar su primer refuerzo para el próximo año.

Liga de Quito negocia el fichaje de Bryan Bentaberry, defensor del Mushuc Runa, quien ha sido una de las figuras de la LigaPro y fue uno de los jugadores revelación en la Copa Sudamericana.

Lea más: Tres equipos grandes de Portugal compiten por el fichaje de Patrik Mercado para el 2026

"Es real (el sondeo con Liga), están hablando con mis empresarios”, dijo el defensor uruguayo por el interés de los albos en Mundo Deportivo.