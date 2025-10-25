Fútbol Internacional
25 oct 2025 , 11:08

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona por la Liga de España

El Real Madrid y FC Barcelona disputarán el primer Clásico en la jornada 10 de la Liga de España.

   
    Real Madrid enfrentará al FC Barcelona por la Liga de España.( Ecuavisa )
El primer Clásico de España se disputará, en el estadio Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y FC Barcelona por la jornada 10 de Liga de España

Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. El duelo de los dos jugadores del momento en el fútbol español. Los grandes referentes actuales de Real Madrid y Barcelona. Herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un enfrentamiento de rivalidad eterna.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer clásico a los mandos del Real Madrid del español, vencedor de todo salvo de los dueños señalados -goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en LaLiga.

Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona por la Liga de España

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona se disputará este domingo 26 de octubre, a las 10:15, por la transmisión de Disney+ y Zapping Premium.

Dean Huijsen se recuperó de su lesión para disputar el Clásico de España.
Dean Huijsen se recuperó de su lesión para disputar el Clásico de España. ( Redes sociales )

Los Blancos tienen la oportunidad de ampliar la ventaja en el liderato a cinco puntos o asaltar el primer puesto del Barcelona. La búsqueda de un paso firme en el crecimiento del equipo de Xabi Alonso, con mejores resultados (11 triunfos en 12 partidos en la temporada) que juego.

Con un referente que acapara los focos: Kylian Mbappé. Autor de 15 goles en 12 partidos, llega al clásico tras ver cortada ante el Juventus su racha de ocho encuentros consecutivos marcando para el Real Madrid}

El FC Barcelona ha ganado los últimos cuatro clásicos de España, entre la Liga y la Copa del Rey.

