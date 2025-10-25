Fecha, hora y dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona por la Liga de España

El primer Clásico de España se disputará, en el estadio Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y FC Barcelona por la jornada 10 de Liga de España

Kylian Mbappé contra Lamine Yamal. El duelo de los dos jugadores del momento en el fútbol español. Los grandes referentes actuales de Real Madrid y Barcelona. Herederos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un enfrentamiento de rivalidad eterna.

La necesidad de Xabi Alonso ante el dominio del escenario de Hansi Flick. El primer clásico a los mandos del Real Madrid del español, vencedor de todo salvo de los dueños señalados -goleado por PSG en el Mundial de Clubes y Atlético de Madrid en LaLiga.

