Fútbol Nacional
25 oct 2025 , 12:37

EN VIVO | Mushuc Runa vs. Manta por la segunda fecha del cuadrangular del no descenso

Sigue en vivo el minuto a minuto del enfrentamiento entre Mushuc Runa vs. Manta por la segunda fecha del cuadrangular del no descenso.

   
    Mushuc Runa enfrentará al Manta por la segunda fecha del cuadrangular del no descenso.( Ecuavisa )
Fuente:
La jornada de este sábado 25 de octubre arrancará con el enfrentamiento de Mushuc Runa vs. Manta por la segunda fecha del cuadrangular del no descenso.

Los dos equipos empezaron la nueva fase del torneo con el pie derecho, ya que consiguieron victorias en la primera jornada.

El ponchito venció 2-1 al Vinotinto; mientras que los atuneros se impusieron 2-0 al Técnico Universitario.

En sus encuentros en este 2025, el primero lo ganó el Manta por 2-1; mientras que el segundo fue triunfo del Mushuc Runa por 2-0.

Alineaciones confirmadas del Mushuc Runa vs. Manta por el cuadrangular del descenso

