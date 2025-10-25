Fútbol Nacional
25 oct 2025 , 18:14

Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro, tras victoria de Barcelona SC a Libertad

Los partidos de la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro se cerró este sábado 25 de octubre con el emocionante duelo de Barcelona SC y Libertad.

   
    Barcelona SC regresó al segundo lugar de la tabla de posiciones del hexagonal principial.( API )
Este sábado 25 de octubre tuvo el importante duelo entre Barcelona SC y Libertad por la tercera fecha del hexagonal principal de LigaPro, en el estadio Monumental.

Los toreros se impusieron por 1-0 ante los lojanos, después de un complicado enfrentamiento sin la presencia de hinchada por una sanción al estadio.

El único gol del encuentro lo anotó Jhonny Quiñónez con una gran jugada personal, después de varios pases colectivos del plantel.

La jornada arrancó el viernes 24 de octubre con el triunfo 2-1 de la Universidad Católica ante Orense, en el estadio 9 de Mayo.

Orense SC ganó 2-0 a la Universidad Católica en la fecha 3 del hexagonal principal de la LigaPro.
Orense SC ganó 2-0 a la Universidad Católica en la fecha 3 del hexagonal principal de la LigaPro. ( API )

Los machaleños consiguieron un fundamental triunfo para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

El encuentro entre Liga de Quito e Independiente del Valle fue aplazado por sus participaciones en la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

A falta del partido, los toreros subieron al segundo lugar de la tabla de posiciones con 57 puntos; mientras que los rayados se mantienen líderes con 70 unidades.

