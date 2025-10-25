Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro, tras victoria de Barcelona SC a Libertad

Este sábado 25 de octubre tuvo el <b>importante duelo entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> y Libertad </b>por la tercera fecha del hexagonal principal de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a>, en el estadio Monumental. <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-libertad-fc-resultado-fecha3-hexagonal-principal-ligapro-AB10333751 target=_blank>Los toreros se impusieron por 1-0</a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/alex-arce-arrepiente-salir-liga-de-quito-declaraciones-representante-HB10333253 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-orensesc-universidad-catolica-fecha3-hexagonal-principal-resultado-ligapro-PA10329402 target=_blank></a></b>