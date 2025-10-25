Fútbol Nacional
25 oct 2025 , 19:41

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro, tras la derrota del Deportivo Cuenca ante el Aucas

La tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro comenzó, este sábado 25 de octubre, con el Deportivo Cuenca como protagonista.

   
  • Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro, tras la derrota del Deportivo Cuenca ante el Aucas
    Deportivo Cuenca igualó 1-1 con Aucas por el segundo hexagonal de la LigaPro.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, fase que entrega el último cupo a la Copa Sudamericana, arrancó este sábado 25 de octubre con el enfrentamiento entre Deportivo Cuenca y Aucas.

Los morlacos recibieron a los orientales en el estadio Alejandro Serrano Aguilar para mantener la ventaja en la punta, pero el resultado no fue el esperado.

El Deportivo Cuenca perdió al Aucas, después de empezar cayendo por el gol de Bruno Miranda, lo igualó por el tanto de Tukita Ordóñez, pero Ontaneda le dio el gol a los orientales.

Lea más: Así quedó la tabla de posiciones del hexagonal principal de la LigaPro, tras la victoria de Barcelona SC a Libertad

Con este resultado, Aucas sube a la tercera posición de la tabla de posiciones con 45 puntos y recortó su distancia del cupo para clasificar a la Copa Sudamericana.

Por su lado, el Deportivo Cuenca se mantiene líder del hexagonal, pero puede cerrar la jornada empatada en puntos, si Emelec gana su partido.

Lea más: Barcelona SC venció a Libertad y quiere clasificar a la Copa Libertadores 2026

Los partidos pendientes del segundo hexagonal se disputarán este domingo 26 de octubre entre El Nacional vs. Macará y Emelec vs. Delfín.

Temas
Liga Pro
Emelec
Aucas
Deportivo Cuenca
Delfín SC
El Nacional
Macará
Ecuador
Noticias
Recomendadas