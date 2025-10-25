Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro, tras la derrota del Deportivo Cuenca ante el Aucas

La tercera fecha del segundo hexagonal de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a>, fase que entrega el último cupo a la Copa Sudamericana, arrancó este sábado 25 de octubre con el <b>enfrentamiento entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/deportivo-cuenca target=_blank>Deportivo Cuenca</a> y Aucas.</b> <b>Los</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-deportivo-cuenca-vs-aucas-resultado-fecha3-segundo-hexagonal-ligapro-CB10334556 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-quedo-tabla-posiciones-hexagonal-principal-ligapro-victoria-barcelona-sc-libertad-CB10334789 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-libertad-fc-resultado-fecha3-hexagonal-principal-ligapro-AB10333751 target=_blank></a> <b></b>