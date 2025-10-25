Fútbol Nacional
25 oct 2025 , 17:35

EN VIVO | Deportivo Cuenca 0-1 Aucas; gol de Bruno Miranda

Sigue en vivo el minuto a minuto del encuentro entre Deportivo Cuenca y Aucas por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Deportivo Cuenca enfrenta al Aucas por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.( Ecuavisa )
La jornada de este 25 de octubre de la LigaPro se va a cerrar con el enfrentamiento entre Deportivo Cuenca vs. Aucas por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

En la jornada más reciente, los morlacos se impusieron 2-0 ante El Nacional; mientras que el equipo oriental igualó 0-0 con Emelec en condición de local.

En la tabla de posiciones del segundo hexagonal, el Deportivo Cuenca es líder y dueño del cupo a la Copa Sudamericana, y el Aucas está a cinco puntos de distancia.

Lea más: Barcelona SC venció a Libertad y quiere clasificar a la Copa Libertadores 2026

Thiago Scarpa regresó a la convocatoria del Aucas, después de sufrir una luxofractura de tobillo y fractura de tibia y peroné ante Emelec, el pasado 11 de mayo del 2025.

Al minuto 5 del encuentro, el Aucas se adelantó con un gran remate de cabeza de Bruno Miranda por un centro de Luis Cano.

Las alineaciones del Deportivo Cuenca vs. Aucas por el segundo hexagonal de la LigaPro

EN VIVO | Deportivo Cuenca vs. Aucas por la tercera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro

