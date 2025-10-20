Fútbol Nacional
20 oct 2025 , 21:05

Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal

Deportivo Cuenca venció 2-0 a El Nacional por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro

   
  • Así quedó la tabla de posiciones del segundo hexagonal
    Deportivo Cuenca venció 2-0 a El Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa por la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Deportivo Cuenca consiguió una valiosa victoria por 2-0 ante El Nacional, resultado que le permite mantenerse como líder del segundo hexagonal de la LigaPro, instancia que otorga el último cupo a la Copa Sudamericana.

Los goles del equipo morlaco fueron obra de Jorge Ordóñez y Cristian Tobar, en un partido disputado en el estadio Olímpico Atahualpa, correspondiente al cierre de la fecha 2 del hexagonal.

Con este triunfo, Deportivo Cuenca suma 49 puntos y se mantiene en la cima de la tabla, mientras que El Nacional cae al quinto lugar con 35 unidades, complicando sus aspiraciones internacionales.

En otro encuentro de la jornada, Aucas y Emelec no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El resultado le permite al conjunto eléctrico escalar al segundo lugar con 46 puntos, mientras que Aucas se ubica cuarto, con 42.

Lea también: El Nacional no levanta cabeza y cae ante Deportivo Cuenca en el Olímpico Atahualpa

Por su parte, Macará protagonizó la goleada de la fecha al imponerse 4-0 sobre Delfín en el estadio Jocay de Manta. Pablo González fue la figura del partido, anotando un doblete que consolidó el dominio del equipo ambateño.

Con este resultado, Macará alcanza el tercer puesto de la tabla con 44 puntos y se mantiene en la pelea por un cupo internacional.

En contraste, Delfín continúa en el último lugar del hexagonal, sin posibilidades matemáticas de clasificar a torneos internacionales en 2026.

Tabla de posiciones:

Temas
Emelec
Aucas
Tabla de posiciones
Deportivo Cuenca
Delfín SC
Macará
El Nacional
Ecuador
Noticias
Recomendadas