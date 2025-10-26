EN VIVO | Arsenal de Piero Hincapié vs. Crystal Palace por la Premier League

El Arsenal de Piero Hincapié recibe al Crystal Palace por la novena fecha de la Premier League, y los Gunners tendrán la oportunidad de aumentar su ventaja en la clasificación.

El equipo del defensor ecuatoriano cuenta con la posibilidad de sacar cinco puntos de ventaja al segundo, en caso de conseguir la victoria ante el conjunto de Londres.

Para este encuentro, Piero Hincapié volvió a formar parte de la convocatoria, después de ver la goleada ante el Atlético de Madrid desde el banco de suplentes.

