EN VIVO | Arsenal de Piero Hincapié vs. Crystal Palace por la Premier League

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal-fc target=_blank>Arsenal</a> de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/piero-hincapie target=_blank>Piero Hincapié</a> recibe al Crystal Palace</b> por la novena fecha de la Premier League, y los Gunners tendrán la oportunidad de aumentar su ventaja en la clasificación. El equipo del defensor<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/envivo-arsenal-piero-hincapie-vs-atletico-de-madrid-resultado-champions-league-CC10307948 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/asi-quedo-tabla-posiciones-hexagonal-principal-ligapro-victoria-barcelona-sc-libertad-CB10334789 target=_blank></a>