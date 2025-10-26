Fútbol Nacional
EN VIVO | Vinotinto FC vs. Técnico Universitario por la segunda fecha del cuadrangular del descenso de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del encuentro entre el Vinotinto FC vs. Técnico Universitario por la segunda fecha del cuadrangular del descenso de la LigaPro.

   
    Vinotinto enfrenta al Técnico Universitario por la LigaPro.( Ecuavisa )
La jornada de este domingo 26 de octubre va a arrancar con el duelo entre Vinotinto FC vs. Técnico Universitario por la segunda fecha del cuadrangular del descenso de la LigaPro.

Los dos clubes empezaron con el pie izquierdo, ya que ambos perdieron en la primera fecha de la fase de la competición.

Vinotinto perdió 2-1 ante Mushuc Runa; mientras que el Técnico Universitario cayó 2-0 ante Manta FC, por lo que los dos son colistas y necesitan una victoria.

Alineaciones confirmadas del Vinotinto FC vs. Técnico Universitario el cuadrangular del descenso de la LigaPro

