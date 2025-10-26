Fútbol Internacional
26 oct 2025 , 09:28

Real Madrid venció al FC Barcelona en el Clásico de España y se aleja en la punta de La Liga

El Real Madrid venció por 2-1 al FC Barcelona por la décima fecha de la Liga de España y los merengues consiguieron una ventaja de cinco puntos en la punta del torneo.

   
    Kylian Mbappé anotó uno de los goles en la victoria del Real Madrid ante el FC Barcelona en la Liga de España.( EFE )
Fuente:
Agencias
user placeholder

Ramiro Ulloa
Este domingo 26 de octubre se disputó uno de los partidos más importantes del fútbol mundial. En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona por la Liga de España.

Al inicio del partido, el árbitro central señaló un penal para el Real Madrid por falta de Lamine Yamal a Vinícius Júnior, pero fue anulado tras una revisión del VAR.

Al minuto 15, Kylian Mbappé le dio el primer gol al Real Madrid, después de una recuperación de Arda Guler; sin embargo, el VAR señaló que fue fuera de juego.

Después de esa ocasión, los blancos siguieron creando peligro y Kylian Mbappé puso el 1-0 con un pase filtrado de Jude Bellingham.

Jude Bellingham celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la décima jornada de LaLiga, que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.
Jude Bellingham celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la décima jornada de LaLiga, que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. ( EFE )

El Real Madrid empezó a convertir a Szczesny en figura, después de que el polaco tuvo importantes atajadas para evitar que el marcador suba 2-0.

Sin embargo, al minuto 38, Arda Guler perdió el balón el área del Real Madrid, algo que el Barcelona aprovechó. Rashford centró para que Fermín ponga el 1-1.

Antes del final del primer tiempo, Jude Bellingham le devolvió la ventaja al conjunto madrileño, después de una gran jugada individual de Vinicus para Militao y la pivoteó para que el inglés empuje el balón.

En el inicio del segundo tiempo, Eric García cortó un disparo de Jude Bellingham, pero el balón rebotó e impactó en la mano del defensor, por lo que fue revisado en el VAR y pitó penal para los merengues.

Sin embargo, el golero polaco fue héroe y le atajó el disparo a Mbappé en la pena máxima.

Desde el penal fallado, el partido bajó sus revoluciones y empezó a ser bastante peleado en la posesión, más no un dominio del cuadro madrileño.

En los minutos finales, Pedri salió expulsado por doble amarilla, tras una dura falta ante Tchouaméni.

Con este resultado, el Real Madrid se alejó a cinco puntos del FC Barcelona en la tabla de posiciones, con 27 y 22 unidades, respectivamente.

