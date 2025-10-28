Así se jugará la vuelta de los octavos de final del Ascenso Nacional

La vuelta de los octavos de final del Ascenso Nacional 2025 ya tiene los partidos programados para definir a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la competición.

Los clubes del torneo de la Segunda Categoría compiten por los dos cupos de ascenso a la Serie B LigaPro para la temporada 2026.

En la ida de los octavos de final se dieron varios resultados sorprendentes como la derrota 1-0 del Deportivo Quito ante Mineros y tiene la obligación de ganar; además del empate 1-1 entre Cuenca Juniors y Roído Aguarico.

