Así se jugará la vuelta de los octavos de final del Ascenso Nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya confirmó los días y horarios de los partidos de ida de los octavos de final del Ascenso Nacional.

   
    Liga de Portoviejo venció 2-0 a Liga de Cuenca por la ida de los octavos de final del Ascenso Nacional( Redes sociales )
La vuelta de los octavos de final del Ascenso Nacional 2025 ya tiene los partidos programados para definir a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la competición.

Los clubes del torneo de la Segunda Categoría compiten por los dos cupos de ascenso a la Serie B LigaPro para la temporada 2026.

En la ida de los octavos de final se dieron varios resultados sorprendentes como la derrota 1-0 del Deportivo Quito ante Mineros y tiene la obligación de ganar; además del empate 1-1 entre Cuenca Juniors y Roído Aguarico.

Estos son las fechas y horarios de los partidos de octavos de final del Ascenso Nacional

Jueves 30 de octubre de 2025

  • 19.00 | Liga de Cuenca vs. Liga de Portoviejo

    • Viernes 31 de octubre de 2025

  • 19.00 | Río Aguarico FC vs. Cuenca Jrs
  • 19.30 | Deportivo Quito vs. Mineros SC

    • Sábado 1 de noviembre de 2025

  • 10.30 | Aampetra vs LDU del Carmen
  • 11.30 | Aviced FC vs. Ferrocarril Oeste FC
  • 12.00 | Astillero FC vs. Daquilema FC

    • Domingo 2 de noviembre de 2025

  • 11.00 | Guaranda FC vs. Africando SC
  • 12.00 | Juventud Italiana vs. Corinthians de Los Ríos

    • En caso de empate en el global, el clasificado se va a definir por una tanda de penales.

    Así fueron los resultado de ida de los octavos de final del Ascenso Nacional

  • Liga de Portoviejo 2-0 Liga de Cuenca
  • Cuenca Juniors 1-1 Río Aguarico FC
  • Mineros SC 1-0 Deportivo Quito
  • Liga Deportiva del Carmen 1-2 Aampetra
  • Ferrocarril Oeste 1-0 Aviced FC
  • Daquilema FC 3-1 Astillero FC
  • Africando 0-0 Guaranda FC
  • Corinthians de Los Ríos 1-1 Juventud Italiana
