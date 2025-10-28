Óscar Cortés asumirá como nuevo gerente deportivo del Técnico Universitario

Óscar Cortés no pasó mucho tiempo sin equipo, después de su salida de Emelec en este 2025, y formará parte de la gerencia deportiva de un equipo ambateño para lo restante del 2026.

El colombiano será el nuevo gerente deportivo del Técnico Universitario para ayudar en la lucha de la permanencia en la Serie A, según informó el periodista Javier Aranda.

Cortés ya conoce al medio local, tras pasar dos años en Emelec, pues llegó en el 2023 en la presidencia de José Pileggi y abandonó al club con Jorge Guzmán en este 2025.

En ese período de tiempo, Óscar coincidió con uno de los peores momentos futbolísticos del bombillo, pues con él en el cargo, el club no llegó a disputar torneos internacionales.