28 oct 2025 , 09:16

Óscar Cortés asumirá como nuevo gerente deportivo del Técnico Universitario

Óscar Cortés fue contratado por el Técnico Universitario para sumarse al rol de gerente deportivo en los últimos partidos del 2025, después de su paso por Emelec.

   
    Óscar Cortés será nuevo gerente deportivo del Técnico Universiario en este 2025.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
Óscar Cortés no pasó mucho tiempo sin equipo, después de su salida de Emelec en este 2025, y formará parte de la gerencia deportiva de un equipo ambateño para lo restante del 2026.

El colombiano será el nuevo gerente deportivo del Técnico Universitario para ayudar en la lucha de la permanencia en la Serie A, según informó el periodista Javier Aranda.

Cortés ya conoce al medio local, tras pasar dos años en Emelec, pues llegó en el 2023 en la presidencia de José Pileggi y abandonó al club con Jorge Guzmán en este 2025.

En ese período de tiempo, Óscar coincidió con uno de los peores momentos futbolísticos del bombillo, pues con él en el cargo, el club no llegó a disputar torneos internacionales.

Óscar Cortés tuvo experiencia en América de Cali y Emelec como gerente deportivo.
Con la llegada de Cortés, el Rodillo Rojo busca tener una mejor planificación y fortalecer el plantel en su búsqueda por quedar en los dos primeros puestos del cuadrangular del descenso.

En el caso de su salvación, el colombiano será clave para el armado del plantel de la temporada 2026.

Al momento, el Técnico Universitario se ubica segundo lugar con 31 puntos, afuera de la zona de descenso. En la próxima fecha se enfrentará al Mushuc Runa este sábado 1 de noviembre.

