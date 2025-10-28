Óscar Cortés asumirá como nuevo gerente deportivo del Técnico Universitario

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/oscar-cortes-murillo target=_blank>Óscar Cortés</a> no pasó mucho tiempo sin equipo, después de su salida de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a> en este 2025, <b>y formará parte de la gerencia deportiva de un equipo ambateño </b>para lo restante del 2026. El <b>colombiano será</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/miguel-falero-oscar-cortez-no-forman-parte-emelec-presidente-jorge-guzman-CN9816206 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/tres-jugadores-liga-quito-capilla-tarjetas-amarillas-final-copa-libertadores-FG10344001 target=_blank></a> <b></b>