27 oct 2025 , 21:12

Tres jugadores de Liga de Quito en riesgo de perderse una eventual final de la Copa Libertadores

El partido de revancha entre Liga de Quito y Palmeiras se disputará este jueves 30 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador)

   
    Jugadores de Liga de Quito previo al partido contra Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores ( AFP )
Liga de Quito afrontará el partido de vuelta ante Palmeiras con tres jugadores en capilla: Leonel Quiñónez, Richard Mina y Carlos Gruezo. Si alguno de ellos recibe una tarjeta amarilla, se perderá una eventual final de la Copa Libertadores, programada para el 29 de noviembre en Lima, Perú.

El encuentro se disputará en el Allianz Parque de São Paulo, donde los albos buscarán sellar su clasificación tras imponerse 3-0 en el duelo de ida disputado en Quito.

De esta forma, los tres futbolistas deberán cuidarse para no quedar suspendidos y poder estar disponibles en caso de que el club ecuatoriano avance a la instancia decisiva del torneo.

Según el reglamento de la Conmebol, las tarjetas amarillas se acumulan desde los octavos de final hasta la final, y al llegar a tres amonestaciones, el jugador queda automáticamente suspendido por un partido.

Sin embargo, el director deportivo de Liga, Eduardo Álvarez, reveló que los clubes semifinalistas han solicitado una medida especial a la organización.

Antes de jugar, los cuatro semifinalistas solicitamos a Conmebol que se borren las amarillas para la final, pero no hemos recibido respuesta”, explicó Álvarez en diálogo con Radio La Red.

El partido de revancha entre Liga de Quito y Palmeiras se disputará este jueves 30 de octubre a las 19:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

