Massimiliano Allegri confirma fecha de regreso para Pervis Estupiñan

Pervis Estupiñán continúa su recuperación de la lesión de tobillo sufrida el pasado 12 de octubre, durante el encuentro entre Ecuador y Estados Unidos en la fecha FIFA y ya tendría fecha para su regreso.

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, confirmó en rueda de prensa previo al partido de este martes que Estupiñán seguirá siendo baja. Su puesto en el lateral izquierdo lo ocupará el italiano de 19 años, Davide Bartesaghi.

Mientras el equipo se prepara para enfrentar al Atalanta este martes por la novena jornada de la Serie A, Allegri apuntó a que el posible retorno de Estupiñán sería el domingo 2 de noviembre, cuando el Milan se mida ante la Roma en San Siro.

El club está manejando cuidadosamente el proceso de rehabilitación del jugador. Estupiñan comenzó a entrenar esta semana y se espera que entre con el grupo en días posteriores, con la esperanza de que pueda reaparecer en la decima jornada de la competición nacional.