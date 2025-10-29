Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 11:48

Fecha, hora y dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores

Liga de Quito visita al Palmeiras en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de mantener la ventaja de 3-0 en el global.

   
  Palmeiras vs. Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores
    Palmeiras enfrentará a Liga de Quito por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.( Ecuavisa )
Liga de Quito está a 90 minutos de llegar a su segunda final de la Copa Libertadores, por lo que necesitará un resultado positivo ante Palmeiras en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

En la ida, los albos golearon por 3-0 ante los brasileños, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, para tener una gran ventaja y llegar tranquilos a la vuelta.

Con una gran actuación de los futbolistas del cuadro ecuatoriano, un gol de Lisandro Alzugaray y un doblete de Gabriel Villamil le dio el triunfo a los albos.

Fecha, hora y dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito por las semifinales de la Copa Libertadores

El encuentro entre Palmeiras vs. Liga de Quito se disputará este jueves 30 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de Disney + y Zapping Premium.

Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.
Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. ( API )

Los albos tendrán la ausencia de Bryan Ramírez en la vuelta de la serie, después de que el futbolista ecuatoriano fue expulsado en la última jugada del encuentro por un fuerte planchazo.

Por su parte, el Verdao no contará con Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista por lesión. Los tres estuvieron ausentes en la ida.

En la otra serie se enfrentan Racing y Flamengo, después de que los brasileños se impusieron por 1-0 ante los argentinos. Este miércoles 29 de octubre, a las 19:30, se definirá el primer finalista.

