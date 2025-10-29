Adonis Preciado está dispuesto a regresar a Barcelona SC

Adonis Preciado salió de Barcelona SC en este 2025 como agente libre, después de finalizar su contrato y no ser renovada, pero el futbolista desea regresar a los toreros en un tiempo cercano.

El futbolista de 28 años estuvo durante cinco temporadas con el cuadro del astillero, hasta que salió al fútbol mexicano en este año; sin embargo, él ya considera una vuelta a Ecuador.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Adonis Preciado fue consultado por un hincha torero para su regreso a Barcelona SC y el futbolista fue conciso

''Yo también quiero volver a Barcelona. Estoy esperando que el presi me llame. Yo amo a mi equipo'', respondió Adonis.