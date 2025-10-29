Fútbol Nacional
29 oct 2025 , 11:13

Adonis Preciado está dispuesto a regresar a Barcelona SC

Adonis Preciado reveló que está esperando la llamada del presidente Antonio Álvarez para regresar a Barcelona SC en los próximos años.

   
  • Adonis Preciado está dispuesto a regresar a Barcelona SC
    Adonis Preciado quiere regresar a Barcelona SC en los próximos años.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Adonis Preciado salió de Barcelona SC en este 2025 como agente libre, después de finalizar su contrato y no ser renovada, pero el futbolista desea regresar a los toreros en un tiempo cercano.

El futbolista de 28 años estuvo durante cinco temporadas con el cuadro del astillero, hasta que salió al fútbol mexicano en este año; sin embargo, él ya considera una vuelta a Ecuador.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Adonis Preciado fue consultado por un hincha torero para su regreso a Barcelona SC y el futbolista fue conciso

Lea más: Luis Fabiano: “Esta Liga de Quito me recuerda al Once Caldas de la Copa Libertadores de 2004”

''Yo también quiero volver a Barcelona. Estoy esperando que el presi me llame. Yo amo a mi equipo'', respondió Adonis.

Adonis Preciado juega en los Xolos de Tijuana en este 2025, después de salir del Querétaro de México.
Adonis Preciado juega en los Xolos de Tijuana en este 2025, después de salir del Querétaro de México. ( Redes sociales )

Preciado jugó cinco años con los toreros. En ese lapso de tiempo, el futbolista ganó un campeonato de la LigaPro en el 2020 y jugó las semifinales de la Copa Libertadores en el 2021.

Lea más: Jorge Guzmán: “Los jugadores de Emelec no han entrenado y no entiendo las razones”

En todo su paso por Barcelona SC, el extremo registró 10 goles y 14 asistencias durante 150 partidos con varios entrenadores.

Después de quedar como agente libre, Adonis firmó con Querétaro y pasó a los Xolos de Tijuana en este 2025.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
ecuatorianos en el exterior
LigaPro
Mercado de fichajes
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Barcelona SC
Adonis Preciado
Ecuador
Noticias
Recomendadas