Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 09:14

Luis Fabiano: “Esta Liga de Quito me recuerda al Once Caldas de la Copa Libertadores de 2004”

El exdelantero de la selección de Brasil, Luis Fabiano, reconoció el buen trabajo de Liga de Quito en la Copa Libertadores, por lo que cree que Palmeiras tendrá complicado revertir la situación.

   
    Liga de Quito goleó 3-0 al Palmeiras en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.( EFE )
Liga de Quito ha realizado una Copa Libertadores 2025 perfecta, tras clasificar como líder de su grupo en la primera fase y eliminar a varios equipos brasileños en el camino, por lo que está a 90 minutos de llegar a la final.

Los albos vencieron 3-0 al Palmeiras en la ida de la Libertadores, entonces podrá perder hasta 2-0 para clasificar a la final de la competición.

El exdelantero de la selección de Brasil, Luis Fabiano, habló del cuadro quiteño y lo comparó con otro equipo que sorprendió al ganar el torneo.

Lea más: Independiente del Valle se despide de la Sudamericana con USD 6,2 millones acumulados

Esta Liga de Quito me recuerda al Once Caldas de la Copa Libertadores de 2004. En aquel entonces, el Once Caldas eliminó a São Paulo, Santos, Boca Juniors. Todo puede pasar”, reconoció el exatacante en Espn

Luis Fabiano comparó a Liga de Quito con Once Caldas en el 2004.
Luis Fabiano comparó a Liga de Quito con Once Caldas en el 2004. ( Redes sociales )

Fabiano agregó que “Palmeiras tiene mucha calidad, es muy peligroso en su propia cancha, pero creo que será muy difícil revertir esta situación”, cerró.

Lea más: Los errores de Jordy Alcívar que sentenciaron a Independiente del Valle ante Atlético Mineiro

Palmeiras necesita ganar 3-0 o con una diferencia de tres goles para llevar el partido a la tanda de penales; pues un resultado menor le dará la clasificación.

El duelo entre Palmeiras y Liga de Quito se disputará este jueves 30 de octubre, a las 19:30, por Disney+.

