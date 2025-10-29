Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 07:16

Los errores de Jordy Alcívar que sentenciaron a Independiente del Valle ante Atlético Mineiro

Dos fallas consecutivas de Jordy Alcívar resultaron determinantes en la eliminación de Independiente del Valle frente a Atlético Mineiro en las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana.

   
El conjunto ecuatoriano cayó en Belo Horizonte luego de que dos errores del mediocampista terminaran en los goles que definieron el partido.

El primer tanto del “Galo” llegó a los 36 minutos del primer tiempo, tras una pérdida de Alcívar en salida, en zona baja. La jugada derivó en una serie de rebotes dentro del área: primero el disparo de Igor Gomes, bloqueado por Mateo Carabajal; luego el intento de Rony, contenido por el arquero Guido Villar, quien con esfuerzo intentó despejar sin éxito. El balón quedó servido para que Guilherme Arana empujara al fondo del arco y abriera el marcador.

Lea: Atlético Mineiro derrotó a IDV y jugará la final de la Copa Sudamericana

Ocho minutos más tarde, el mediocampista ecuatoriano volvió a fallar en la entrega del balón, lo que permitió una rápida contra de Atlético Mineiro. Bernard, con gran definición ante la salida de Villar, selló el 2-0 que encaminó la clasificación del equipo brasileño a la final.

Pese a los esfuerzos del portero argentino y al intento de reacción del conjunto dirigido por Martín Anselmi en la segunda parte, los errores en la primera mitad fueron demasiado costosos. Atlético Mineiro aprovechó cada desconcentración y selló su pase a la definición del torneo, mientras que Independiente del Valle se despidió con frustración de una nueva campaña internacional.

