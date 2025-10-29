Fútbol Internacional
29 oct 2025 , 09:53

¿Gonzalo Plata, titular? La posible alineación del Flamengo para la Copa Libertadores

A Flamengo le bastará con empatar 0-0 para clasificar a la final de la Copa Libertadores ante Racing Club en las semifinales, por lo que Gonzalo Plata se perfila como titular.

   
    Gonzalo Plata va a arrancar como titular ante Racing en la Copa Libertadores.( Redes sociales )
Flamengo de Gonzalo Plata visita al Racing Club e intentará mantener el 1-0 en Río de Janeiro en busca de la final de la Copa Libertadores, en un duelo para el que no contará con su delantero, Pedro, lesionado en el partido de ida.

El Fla, viaja a Buenos Aires golpeado por la caída del pasado sábado por 1-0 ante Fortaleza, que causó que perdiera la cima del Brasileirão a manos del Palmeiras.

De cara al duelo ante Racing, los dirigidos por Filipe Luis llegan con una baja importante, tras la fractura del antebrazo sufrida por el delantero Pedro en el choque de ida, que lo marginará de las canchas por casi un mes. Gonzalo Plata se perfila como titular para el duelo.

La buena noticia, sin embargo, es el regreso de Léo Ortiz, que se perdió el duelo de ida por una lesión en el tobillo.

La posible alineación de Flamengo para enfrentar a Racing en la Copa Libertadores

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.

Durante la semana, el ecuatoriano estuvo envuelto en una polémica, después de que una foto en una discoteca se filtró, pero aclaró que salió a disfrutar con su familia.

Pedro es baja para la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.
Pedro es baja para la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. ( Redes sociales )

El posible 11 de Racing para jugar ante Flamengo por la Libertadores

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martierena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

El partido se disputará este miércoles 29 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de Disney+.

