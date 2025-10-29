¿Gonzalo Plata, titular? La posible alineación del Flamengo para la Copa Libertadores

Flamengo de Gonzalo Plata visita al Racing Club e intentará mantener el 1-0 en Río de Janeiro en busca de la final de la Copa Libertadores, en un duelo para el que no contará con su delantero, Pedro, lesionado en el partido de ida.

El Fla, viaja a Buenos Aires golpeado por la caída del pasado sábado por 1-0 ante Fortaleza, que causó que perdiera la cima del Brasileirão a manos del Palmeiras.

De cara al duelo ante Racing, los dirigidos por Filipe Luis llegan con una baja importante, tras la fractura del antebrazo sufrida por el delantero Pedro en el choque de ida, que lo marginará de las canchas por casi un mes. Gonzalo Plata se perfila como titular para el duelo.

La buena noticia, sin embargo, es el regreso de Léo Ortiz, que se perdió el duelo de ida por una lesión en el tobillo.