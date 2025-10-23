Fútbol Internacional
Pedro sufrió una fractura en el antebrazo y es duda para la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo puede tener una dura baja para la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, después de que Pedro sufrió una fractura en el antebrazo.

   
    Pedro es duda para disputar la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.( Redes sociales )
El brasileño Pedro sufrió una fractura en el antebrazo en el partido del miércoles en el que Flamengo se impuso por 1-0 a Racing por las semifinales de la Copa Libertadores y es duda para el partido de vuelta, previsto para la próxima semana en Avellaneda.

Pedro sufrió un golpe en un choque con el argentino Santiago Sosa al comienzo del segundo tiempo y tuvo que ser sustituido veinte minutos después debido a fuertes dolores.

El delantero fue sometido a exámenes en la madrugada de este jueves, tras abandonar el estadio Maracaná de Río de Janeiro, que constataron la fractura. El futbolista fue diagnosticado con una "fractura sin desvío en el cúbito" del antebrazo derecho, según un comunicado del club, el más popular de Brasil.

Flamengo informó en la nota que Pedro será sometido a exámenes más detallados este mismo jueves para definir el tratamiento y el plan de recuperación, pero no aclaró si el atacante será baja para los próximos partidos.

Gonzalo Plata podrá ser titular en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing.
Gonzalo Plata podrá ser titular en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing. ( EFE )

Fuentes del equipo médico del club carioca citadas por la prensa dijeron que la fractura no requiere una cirugía y que puede tratarse con la inmovilización del antebrazo.

Las mismas fuentes dijeron que evaluarán día a día la eficacia de la inmovilización en el tratamiento de la lesión para determinar, dependiendo de esa evolución, si Pedro podrá regresar a los entrenamientos y a si estará en condiciones para los próximos partidos.

Flamengo visitará el próximo domingo al Fortaleza por el Campeonato Brasileño y tiene previsto viajar a Argentina el martes para disputar la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

Tras su victoria en el Maracaná con gol en los minutos finales del colombiano Jorge Carrascal, el equipo brasileño puede garantizar su cupo en la final del torneo continental con un empate en Avellaneda o con una victoria por cualquier marcador.

