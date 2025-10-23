Los cuatros escenarios de Emelec para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El Club Sport Emelec aún sueña con regresar a la Copa Libertadores 2026, pero su clasificación dependerá principalmente de lo que ocurra en la Copa Ecuador 2025. El cuadro eléctrico aspira al cupo Ecuador 4, aunque varios escenarios podrían favorecerlo incluso sin ganar el torneo.

El panorama para los dirigidos por Guillermo Duró presenta varios caminos posibles:

Ganar la Copa Ecuador: este es el escenario ideal. Si Emelec levanta el trofeo, asegurará de forma directa el cupo Ecuador 4, sin depender de otros resultados.

Llegar a la final ante Cuenca Juniors: en este caso, el cupo no podría ser asignado a un club de Serie B, por lo que Emelec mantendría posibilidades de quedarse con el pase.

Caer en semifinales: si el campeón y el subcampeón ya obtienen cupo por la LigaPro (como Ecuador 1, 2 o 3), el Bombillo podría recibir el Ecuador 4. Este escenario es viable si Liga de Quito y Universidad Católica terminan entre los tres primeros del Hexagonal I.

Triunfos internacionales: si Independiente del Valle o Liga conquistan un torneo continental, se liberarían plazas en la LigaPro, beneficiando a Católica y, en consecuencia, a Emelec, que podría acceder al cupo por la Copa Ecuador.

A pesar de las múltiples combinaciones posibles, en el entorno azul lo tienen claro: ganar la Copa Ecuador es la vía más segura y directa para sellar su regreso a la máxima competencia continental, tras cuatro años de ausencia.

Cabe recordar además que Emelec al estar en el segundo hexagonal de la LigaPro, su máxima aspiración en ese certamen es ganar el grupo y llevarse el último cupo a Copa Sudamericana, por lo que a corte de hoy, los azules siguen con vida por llevarse algún cupo internacional.