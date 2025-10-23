Ex vicepresidente del grupo Deller: “Años atrás le ofrecimos a Barcelona el mismo proyecto que Independiente del Valle, pero no les interesó”

Independiente del Valle es uno de los mejores clubes del fútbol ecuatoriano, después de un largo plan que permitió a los rayados centrarse en las formativas, pero otro equipo pudo tener el proyecto.

En ese entonces, Michel Deller tenía la intención de implementar idea con uno de los equipos más grandes del país; sin embargo, existió un rechazo desde la directiva.

El ex vicepresidente del grupo Deller, Daniel Barrero Arias, reveló que “años atrás le ofrecimos a Barcelona SC el mismo proyecto que trabajamos con Independiente del Valle, no les interesó”, dijo durante el HR Summit Ecuador 2025.

Lea más: ¿Cuánto dinero ha ganado Emelec en la Copa Ecuador?

Durante el 2011, Michel Deller se acercó a la directiva de los toreros para imitar el proyecto que empezaba en Independiente José Terán, pero fue rechazado por la dirigencia.