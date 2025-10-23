Fútbol Nacional
Ex vicepresidente del grupo Deller: “Años atrás le ofrecimos a Barcelona el mismo proyecto que Independiente del Valle, pero no les interesó”

El ex vicepresidente del grupo Deller, Daniel Barrero Arias, reveló que le ofrecieron a Barcelona SC crear el mismo proyecto que Independiente del Valle, pero fue rechazado.

   
    Barcelona SC pudo contar con el proyecto de Independiente del Valle.( Redes sociales )
Independiente del Valle es uno de los mejores clubes del fútbol ecuatoriano, después de un largo plan que permitió a los rayados centrarse en las formativas, pero otro equipo pudo tener el proyecto.

En ese entonces, Michel Deller tenía la intención de implementar idea con uno de los equipos más grandes del país; sin embargo, existió un rechazo desde la directiva.

El ex vicepresidente del grupo Deller, Daniel Barrero Arias, reveló que “años atrás le ofrecimos a Barcelona SC el mismo proyecto que trabajamos con Independiente del Valle, no les interesó”, dijo durante el HR Summit Ecuador 2025.

Durante el 2011, Michel Deller se acercó a la directiva de los toreros para imitar el proyecto que empezaba en Independiente José Terán, pero fue rechazado por la dirigencia.

Michel Deller ofreció repetir el proyecto de Independiente del Valle en Barcelona SC.
Michel Deller ofreció repetir el proyecto de Independiente del Valle en Barcelona SC. ( Redes sociales )

Arias, actual presidente del grupo Human, reconoció los principales objetivos que deben tener los clubes para crear condicionales ideales que permitan a los juveniles desarrollarse.

¿Cómo se puede creer que niños muy vulnerables, aunque venían de entornos muy vulnerables, y que creyeran que podían jugar por los mejores del mundo? ¿Cómo haces que un jugador tenga la capacidad de dar su máximo nivel de desempeño si no los cuidas? Si no creas el entorno donde estás”, cerró Barrero.

Actualmente, Independiente del Valle es el equipo referente por formar jugadores, incluso las figuras de las canteras de los rayados son la base de la selección de Ecuador con Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié.

