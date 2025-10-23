Ex vicepresidente del grupo Deller: “Años atrás le ofrecimos a Barcelona el mismo proyecto que Independiente del Valle, pero no les interesó”

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a> es uno de los mejores clubes del fútbol ecuatoriano</b>, después de un largo plan que permitió a los rayados centrarse en las formativas, pero otro equipo pudo tener el proyecto. En<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/cuanto-dinero-ganado-emelec-copa-ecuador-ID10317285 target=_blank></a> <b></b>