¿Cuánto dinero ha ganado Emelec en la Copa Ecuador?

Emelec clasificó a las semifinales de la Copa Ecuador al vencer al Guayaquil City en penales, por lo que el Bombillo ya acumula un jugoso premio económico.

   
    Emelec clasificó a las semifinales de la Copa Ecuador.( API )
Emelec tiene en la Copa Ecuador su última esperanza de clasificar a la Copa Libertadores, después de quedarse en el segundo hexagonal de la LigaPro, a la vez permite al club recibir un ingreso económico.

El bombillo clasificó a las semifinales de la competición, después de vencer al Guayaquil City en penales por 2-0 tras igualar 0-0 en el tiempo regular.

Hasta ahora, los dirigidos de Guillermo Duró llegaron a las semifinales sin ganar un partido en el tiempo regular, sino que avanzaron por victorias por la tanda penal.

¿Cuánto dinero ha ganado Emelec en la Copa Ecuador?

De acuerdo a la información compartida por el periodista Ronald Pin, Emelec ha acumulado hasta USD 80 000 por su clasificación a las semifinales, pero el premio puede seguir aumentando si llega a la final.

En caso de que el Bombillo pase de ronda y juegue el título, el cuadro guayaquileño podrá ganar entre USD 120 000 si es vicecampeón y USD 260 000 si es campeón.

Pedro Ortiz fue la figura de la Emelec ante Guayaquil City en la Copa Ecuador.
Pedro Ortiz fue la figura de la Emelec ante Guayaquil City en la Copa Ecuador. ( API )

Es decir, si Emelec avanza a la final y pierde el partido, entonces la FEF le otorgará USD 200 000 en premios acumulados por su participación en la competición; en cambio, si el Bombillo se consagra campeón ganará USD 340 000.

Emelec espera conocer a su rival en las semifinales entre el ganador de la serie de Liga de Quito y el Deportivo Cuenca en los cuartos de final, pero aun sin fecha definida para el partido.

