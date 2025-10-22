Fútbol Internacional
22 oct 2025 , 20:22

Con el gol de Moisés Caicedo, son ocho jugadores ecuatorianos que han marcado en la Champions League

Con los tantos de Willian Pacho y de Moisés Caicedo, Ecuador suma ocho jugadores que han marcado en la historia de la UEFA Champions League.

   
    El volante de Chelsea, Moisés Caicedo, celebra su gol contra el Ajax por la Champions League ( AFP )
Tras sus recientes goles con el París Saint-Germain y el Chelsea, Willian Pacho y Moisés Caicedo se sumaron al selecto grupo de futbolistas ecuatorianos que han celebrado en la UEFA Champions League.

El primero en hacerlo fue Édison Méndez, quien en 2007 marcó con el PSV Eindhoven ante el Arsenal, abriendo así el camino para los tricolores en el torneo europeo.

Dos años después, Antonio Valencia brilló con el Manchester United, convirtiendo un doblete frente al CSKA Moscú. El exjugador ecuatoriano también anotó ante el Schalke 04 y Otelul Galati (2011), además de marcar dos veces frente al Bayer Leverkusen en 2013, sumando un total de seis goles en la competición.

La misma cifra alcanzó Cristhian Noboa, con las camisetas del Rubín Kazán y el Rostov. El volante le anotó al FC Barcelona (2010), Copenhague (2010), el Anderlecht (2016), el Ajax (doblete en 2016) y el Bayern Múnich (2016).

En 2020, Felipe Caicedo anotó con la Lazio frente al Zenit, mientras que ese mismo año Cristian Ramírez, con el Krasnodar, le marcó al Rennes.

Más recientemente, en enero de 2025, Piero Hincapié celebró un tanto con el Bayer Leverkusen ante el Atlético de Madrid.

Con los tantos de Willian Pacho y de Moisés Caicedo, Ecuador suma ocho jugadores que han marcado en la historia de la UEFA Champions League.

