Con el gol de Moisés Caicedo, son ocho jugadores ecuatorianos que han marcado en la Champions League

Tras sus recientes goles con el <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paris-saint-germain>París Saint-Germain</a> y el <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea>Chelsea,</a> <b>Willian Pacho y Moisés Caicedo </b>se sumaron al selecto grupo de futbolistas ecuatorianos que han celebrado en la <b>UEFA Champions League.</b> E<b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/moises-caicedo-numeros-gol-cheslea-ajax-champions-league-HD10316089></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b>