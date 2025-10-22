Los impresionantes números de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea sobre el Ajax

El volante ecuatoriano del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea>Chelsea</a>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo>Moisés Caicedo</a>, anotó el segundo gol en la contundente victoria por <b>5-1</b> frente al <b>Ajax</b>, por la tercera jornada de la fase de grupos de la <b>Champions League</b>. Caicedo<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-primer-gol-moises-caicedo-chelsea-champions-league-HD10314614></a></b>