Los impresionantes números de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea sobre el Ajax

El volante ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo, anotó el segundo gol en la contundente victoria por 5-1 frente al Ajax, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Caicedo recibió el balón en tres cuartos de cancha, observó la posición del portero Remko Pasveer y sacó un potente remate de larga distancia. El disparo se desvió en un defensor rival antes de inflar las redes de Stamford Bridge, desatando la celebración de la afición local.

Con este tanto, el mediocampista suma cuatro goles en la presente temporada, habiendo marcado anteriormente ante West Ham, Brentford y Liverpool.

