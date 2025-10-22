Fútbol Internacional
Los impresionantes números de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea sobre el Ajax

El Chelsea goleó 5-1 al Ajax por la tercera jornada de la fase inicial de la Champions League

   
    Moisés Caicedo celebra un gol con el Chelsea contra el Ajax por la Champions League ( Foto: Chelsea photos )
El volante ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo, anotó el segundo gol en la contundente victoria por 5-1 frente al Ajax, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Caicedo recibió el balón en tres cuartos de cancha, observó la posición del portero Remko Pasveer y sacó un potente remate de larga distancia. El disparo se desvió en un defensor rival antes de inflar las redes de Stamford Bridge, desatando la celebración de la afición local.

Con este tanto, el mediocampista suma cuatro goles en la presente temporada, habiendo marcado anteriormente ante West Ham, Brentford y Liverpool.

Moisés Caicedo celebra un gol con el Chelsea contra el Ajax por la Champions League
Moisés Caicedo celebra un gol con el Chelsea contra el Ajax por la Champions League ( Foto: Chelsea photos )

En el encuentro ante el Ajax, el ecuatoriano disputó 48 minutos, registrando un gol, un 95 % de precisión en los pases, 53 toques de balón y dos faltas cometidas, obteniendo una calificación de 7.5/10, según datos de 365Scores.

El nivel de Moisés Caicedo continúa en ascenso. Sus actuaciones son cada vez más sólidas y su influencia en el mediocampo del Chelsea es innegable, motivo por el cual muchos lo consideran actualmente uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Con este triunfo, el Chelsea se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones de la Champions League, con seis unidades.

