Barcelona SC busca mantener el tercer lugar ante la presión de U. Católica en la Fecha 3 del hexagonal final

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona>Barcelona SC </a>y Universidad Católica</b> continuarán desde este viernes, la puja por un billete para la próxima <b>Copa Libertadores</b>, en la tercera fecha del hexagonal final de la LigaPro. Mientras el <b>Barcelon</b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/alexander-gonzalez-confirmo-su-salida-de-emelec-y-denuncia-falta-de-estabilidad-en-el-club-KD10316815></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b>