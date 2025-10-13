Fútbol Internacional
Moisés Caicedo cambió de representante y ya no tiene relación con Manuel Sierra

Moisés Caicedo anunció el fin de su relación con su anterior representante, Manuel Sierra, y el Niño Moi ha nombrado a personas en la que puede confiar.

   
    Moisés Caicedo cambió de representante.
Este lunes 13 de octubre, Moisés Caicedo anunció la sorprendente noticia que cambió de representante hace alrededor de dos meses. El ecuatoriano explicó la información con un comunicado oficial.

En su cuenta de Instagram, el Niño Moi reveló el fin de su relación profesional con su anterior representante, Manuel Sierra, de Football Division Worldwide desde el 14 de agosto del 2025.

“La estrella del Chelsea, Moisés Caicedo, se ha separado y ya no está representada por su ex agente Manuel Sierra de Football Division Worldwide y no está representado por Ali Barat de Epic. El contrato finalizó el 14 de agosto del 2025 y el jugador ahora ha nombrado personas en las que puede confiar”, dijo el comunicado.

El mensaje fue publicado con la firma del abogado Christopher William Farnell, quienes propietario de la práctica legal IPS Law, y trabaja con varios clubes de la Premier League y futbolistas.

El comunicado oficial de Moisés Caicedo por su fin de contrato con Manuel Sierra.
El comunicado oficial de Moisés Caicedo por su fin de contrato con Manuel Sierra. ( Redes sociales )

Es decir, hace un mes y 28 días, el Niño Moi terminó su relación con Manuel Sierra y el jugador puso a otras personas para ayudarlo a sus decisiones profesionales.

Vale mencionar que el Chelsea lleva meses trabajando una renovación de contrato con Caicedo para blindar al ecuatoriano, después de conocer el posible interés de varios clubes para su fichaje.

Cabe recordar que Manuel Sierra es el principal ejecutivo de la agencia Football Division Worldwide que representa a jugadores como Gonzalo Plata, Piero Hincapié, Kendry Páez y Allen Obando.

