Chelsea quiere extender el contrato de Moisés Caicedo y hacerlo uno de los mejores pagados

El Chelsea planea renovar el contrato de Moisés Caicedo en este 2025, pues lo consideran un ejemplo a seguir para los otros jugadores y los juveniles del club.

   
    Moisés Caicedo renovará su contrato con el Chelsea.( Redes sociales )
El Chelsea considera a Moisés Caicedo uno de los grandes pilares para el proyecto del club a largo plazo, por lo que quieren ofrecerle un nuevo contrato al volante ecuatoriano para los próximos años.

El Niño Moi ha empezado las conversaciones con los blues en las primeras semanas de la temporada 2025/2026, pero desean cerrarlo en este año.

El periodista Fabrizio Romano reveló que “el Chelsea ya quiere negociar un nuevo contrato para Moisés Caicedo. Es fantástico, está mostrando sus cualidades todos los partidos y el club está muy contento con él. Invirtieron mucho dinero, pero creen que fue bien gastado”.

También, el italiano remarcó que a la directiva de los blues les gusta el liderazgo, habilidades de la conducta de Moi. Incluso, consideran a Caicedo como un ejemplo para los otros futbolistas y los juveniles.

Moisés Caicedo ha marcado dos goles en cuatro partidos con el Chelsea.
Moisés Caicedo ha marcado dos goles en cuatro partidos con el Chelsea. ( Redes sociales )

Según Romano, el principal motivo para la renovación es que: “quieren darle lo que él merece. Tiene un salario alto, pero probablemente le darán algo más. Caicedo será una gran parte de los planes del Chelsea”, cerró.

