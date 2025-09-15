Chelsea quiere extender el contrato de Moisés Caicedo y hacerlo uno de los mejores pagados

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea target=_blank>Chelsea</a> considera a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo target=_blank>Moisés Caicedo</a> uno de los grandes pilares para el proyecto</b> del club a largo plazo, por lo que quieren ofrecerle un nuevo contrato al volante ecuatoriano para los próximos años. E<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-oferta-nuevo-contrato-moises-caicedo-2025-BH9966425 target=_blank></a></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-planea-renovar-contrato-moises-caicedo-mejorar-salario-HK9297977 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/athletic-vs-arsenal-fecha-hora-donde-ver-piero-hincapie-champions-league-DB10115776 target=_blank></a> <b></b>