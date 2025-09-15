Fútbol Nacional
15 sep 2025 , 10:44

Emelec tuvo día libre tras la goleada de Barcelona en el Clásico del Astillero

Emelec fue goleado 0-4 ante Barcelona SC, pero Guillermo Duró decidió darle el día libre al plantel y volverán a las prácticas el martes 16 de septiembre.

   
    Emelec tuvo el día libre, tras ser goleado por Barcelona SC.( API )
Fuente:
user placeholder

Ramiro Ulloa
Emelec cayó goleado 0-4 frente a Barcelona SC, en el Clásico del Astillero, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim y el cuerpo técnico tomó una sorpresiva decisión.

A pesar de la dura derrota del bombillo a manos de los toreros, los futbolistas no retomaron las prácticas este lunes 15 de septiembre y tuvieron libres.

El plantel de Emelec no entrenó este lunes y podrán descansar para pasar el duro golpe de Barcelona SC, según información de la periodista Sonia Pérez.

Lea más: El mensaje de Gabriel Cortez a un jugador de Emelec por la goleada de Barcelona SC en el Clásico del Astillero

Ahora, el equipo de Guillermo Duró va a regresar a las prácticas este martes 16 de septiembre por la mañana para pensar en su próximo partido del campeonato.

Barcelona SC goleó 4-0 a Emelec en el último Clásico del Astillero.
En sus últimas esperanzas por llegar al hexagonal principal, Emelec recibe a El Nacional con horario y fecha del partido aún por definir.

Lea más: Los picantes mensajes de Barcelona SC a Emelec tras el triunfo en el Clásico del Astillero

El bombillo necesita ganar y dependerá de que Universidad Católica y Libertad de Loja no sumen puntos para mantener la esperanza de llegar al hexagonal.

Sin embargo, en caso de quedarse en el segundo hexagonal, Emelec tiene que sumar puntos para quedarse con el primer lugar y clasificar a la Copa Sudamericana.

