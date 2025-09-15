Emelec tuvo día libre tras la goleada de Barcelona en el Clásico del Astillero

Emelec cayó goleado 0-4 frente a Barcelona SC, en el Clásico del Astillero, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim y el cuerpo técnico tomó una sorpresiva decisión.

A pesar de la dura derrota del bombillo a manos de los toreros, los futbolistas no retomaron las prácticas este lunes 15 de septiembre y tuvieron libres.

El plantel de Emelec no entrenó este lunes y podrán descansar para pasar el duro golpe de Barcelona SC, según información de la periodista Sonia Pérez.

Lea más: El mensaje de Gabriel Cortez a un jugador de Emelec por la goleada de Barcelona SC en el Clásico del Astillero

Ahora, el equipo de Guillermo Duró va a regresar a las prácticas este martes 16 de septiembre por la mañana para pensar en su próximo partido del campeonato.