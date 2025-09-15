Fútbol Nacional
15 sep 2025 , 09:23

El mensaje de Gabriel Cortez a un jugador de Emelec por la goleada de Barcelona SC en el Clásico del Astillero

Barcelona SC goleó 4-0 a Emelec en el Clásico del Astillero y Gabriel Cortez se acordó de un jugador del bombillo que habló en la previa del encuentro.

   
    Gabriel Cortez dedicó la victoria de los Barcelona SC a Emelec.( Redes sociales )
Este domingo 14 de septiembre se disputó en el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec, en el estadio George Capwell, y Gabriel Cortez recordó a un futbolista que habló en la previa del partido.

Los toreros dominaron el Clásico del Astillero y se quedaron con la victoria por 4-0, con los goles de Octavio Rivero, Janner Corozo, Joaquín Valiente y Braian Oyola.

Antes del enfrentamiento, Luis Castillo habló de las falencias de Barcelona SC y las formas que el bombillo podía aprovechar para quedarse con el triunfo

Vamos a poder superarlos con el tercer hombre, que es lo que nos enseñó el profe durante toda esta semana. Estamos convencidos de que seremos muy contundentes”, sentenció Castillo

Luis Castillo criticó a Barcelona SC antes del Clásico del Astillero.
Luis Castillo criticó a Barcelona SC antes del Clásico del Astillero. ( API )

La dedicatoria de Gabriel Cortez a Luis Castillo por el Clásico

Después de la goleada de los toreros, Gabriel Cortez no se olvidó de sus declaraciones y se las recordó.

“¿Cómo te gusta?”, consultó Gustavo Vallecilla en el camerino y el Loco respondió con “cuatro es que te gusta. Hablas mucho, no lo hagas, nadie te conoce pelado”.

Las burlas de Barcelona SC a Emelec por la goleada en el Clásico

Al finalizar el partido, Barcelona SC quedó contento por la goleada al bombillo y las bromas en redes sociales empezaron desde el pitazo final.

"No querían que termine, porque faltaba 1 más", dijo la cuenta del club, bromeando con los recordados 5-0.

Barcelona agregó que "con razón no se podía entrar de amarillo. Los entendemos", señaló por la exigencia de Emelec para ingresar con camiseta de su club al estadio.

Ahora, en la mañana, los toreros recordaron que "Buenos días, Ecuador. Buenos días, Londres. ¿Cómo amaneciste después del triunfo de ayer?

