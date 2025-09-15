El mensaje de Gabriel Cortez a un jugador de Emelec por la goleada de Barcelona SC en el Clásico del Astillero

Luis Castillo criticó a Barcelona SC antes del Clásico del Astillero. ( )

La dedicatoria de Gabriel Cortez a Luis Castillo por el Clásico

Después de la goleada de los toreros, Gabriel Cortez no se olvidó de sus declaraciones y se las recordó. “¿Cómo te gusta?”, consultó Gustavo Vallecilla en el camerino y el Loco respondió con “cuatro es que te gusta. Hablas mucho, no lo hagas, nadie te conoce pelado”. Lea más: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Ecuabet, tras la goleada de Barcelona SC ante Emelec

Las burlas de Barcelona SC a Emelec por la goleada en el Clásico