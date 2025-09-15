El mensaje de Gabriel Cortez a un jugador de Emelec por la goleada de Barcelona SC en el Clásico del Astillero

Este domingo 14 de septiembre se disputó en el<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/clasico-del-astillero target=_blank>Clásico del Astillero</a> entre Barcelona SC y Emelec</b>, en el estadio George Capwell, y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Gabriel-Cortez target=_blank>Gabriel Cortez</a> recordó a un futbolista que habló en la previa del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-emelec-vs-barcelona-sc-resultado-clasico-astillero-liga-ecuabet-CB10112426 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/luis-castillo-calienta-el-clasico-del-astillero-con-una-critica-a-barcelona-tienen-demasiados-problemas-en-defensa-CA10100507 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/joao-rojas-emocion-regreso-lesion-barcelonasc-486dias-NB10113824 target=_blank></a> <b></b>