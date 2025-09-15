Fútbol Nacional
Guillermo Duró: "Tuvimos una mala imagen. Pido perdón a la gente que vino a apoyarnos"

Barcelona SC goleó 4-0 a Emelec por la jornada 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim

   
    El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, en un partido por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim( API )
El director técnico de Emelec, Guillermo Duró, pidió disculpas a la hinchada por la dura derrota 4-0 ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero, disputado en el estadio George Capwell durante la jornada 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

Tuvimos una mala imagen. Le pedimos perdón a la gente que vino a apoyarnos. Esto es el reflejo de lo que uno transmite también, así que debemos cambiar, porque no fuimos el Emelec que venía jugando en los partidos anteriores”, dijo el estratega argentino en rueda de prensa.

“La gente no se merecía este resultado. Nos brindó su apoyo de manera incansable, hizo un esfuerzo increíble, y lo único que me queda por hacer es pedirle disculpas a ellos”, añadió.

Lea también: ¡El Clásico es amarillo! Barcelona SC goleó 4-0 a Emelec y lo aleja del hexagonal principal de la Liga Ecuabet

Duró también analizó el rendimiento del equipo: “Ellos retrocedieron, esperaron y contragolpearon. Les salió el partido perfecto, más allá de los errores puntuales que cometimos”.

En relación con la elección de Luis Caicedo por encima de Diogo Bagüí, el entrenador explicó que fue una decisión táctica, aunque reconoció que no dio los resultados esperados.

Con esta derrota, Emelec se mantiene en la novena posición de la tabla con 38 puntos, mientras que Barcelona SC continúa en el segundo lugar con 50 unidades.

