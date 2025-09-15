Fútbol Nacional
Hinchas de Barcelona SC ingresaron de infiltrados al Clásico del Astillero en el estadio George Capwell

El Clásico del Astillero, que se disputó en el estadio George Capwell, no podía tener presencia de los hinchas de Barcelona SC; sin embargo, algunos acudieron igualmente.

   
    Barcelona SC goleó 4-0 a Emelec en el estadio George Capwell.( API )
El segundo Clásico del Astillero de la temporada 2025 no podía tener la presencia de los hinchas de Barcelona SC y solo se podía ingresar con la camiseta de Emelec; sin embargo, no se cumplió con las medidas de seguridad y los toreros no jugaron solos.

Antes del encuentro, Emelec informó que los hinchas debían vestir la indumentaria del club para ingresar al estadio George Capwell. No obstante, varios aficionados entraron con camisetas negras o blancas para apoyar a Barcelona SC.

Sin embargo, algunos de los hinchas toreros que fueron al partido no terminaron de ver los 90 minutos, pues tuvieron que ser retirados por la Policía Nacional para evitar que escale a mayores.

En una de las tribunas, un aficionado con una camiseta negra fue empujado por los de Emelec, incluso le intentaron pegar, pero las personas de seguridad retiraron a la persona, quien salió haciendo señales de 2-0 cuando iba así el partido.

La presencia de hinchas de Barcelona SC generó molestias en los aficionados de Emelec.
La presencia de hinchas de Barcelona SC generó molestias en los aficionados de Emelec. ( API )

Así mismo, en el Palco Pío Montúfar, un hincha con camisa blanca fue golpeado y empujado por los hinchas, por esa razón saltó la valla de seguridad para entregarse a la Policía y que lo saquen.

Por otro lado, en redes sociales se vio videos de aficionados disfrutando del triunfo, pero ellos no tuvieron problemas con los locales.

El Clásico del Astillero terminó con poco público en las gradas, después de que los hinchas abandonaron el estadio con el marcador de 3-0 y por los inconvenientes que existieron con el lanzamiento de objetos.

