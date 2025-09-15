Fútbol Nacional
Barcelona apaga las esperanzas de Emelec

Tras la derrota en el Clásico del Astillero, los dirigidos por Guillermo Duró dependen de otros resultados para poder entrar al hexagonal final.

   
    Barcelona recupera la segunda plaza en la Liga Ecuabet tras su victoria contra Emelec. ( REDES )
La derrota de Emelec por 4 a 0 ante Barcelona no solo fue una caída dolorosa para el equipo eléctrico, sino que también selló el último clásico del año y complicó la posibilidad de que el equipo acceda al hexagonal final por cuenta propia.

Emelec debe ganar sus dos últimos partidos: contra El Nacional en casa y frente a Orense de visita. Con dos victorias, el club eléctrico sumaría un total de 44 puntos.

Sin embargo, los dirigidos por Guillermo Duró dependen de otros resultados para poder entrar al hexagonal final. Necesitan que Universidad Católica, Libertad y Aucas no sumen puntos en sus respectivos encuentros, lo que abriría la puerta a la clasificación de los eléctricos.

Este resultado es particularmente significativo, ya que es la segunda vez en la historia que Emelec pierde por cuatro goles en un Clásico del Astillero, un marcador que no se registraba desde 1980.

Los datos arrojan que:

  • Con esta victoria, Barcelona ha ganado los últimos tres enfrentamientos directos contra Emelec.
  • La última victoria de los eléctricos en un Clásico fue en 2023 con un marcador de 3-1.
  • La última vez que Emelec se impuso a Barcelona en su propio estadio fue en 2021, en un partido en el que Joao Rojas anotó dos goles.

    • El clásico también marcó un momento especial para Joao Rojas, quien debutó en la Liga Ecuabet 2025 con la camiseta de Barcelona. Este regreso se produce 486 días después de sufrir una grave fractura de peroné en la pierna derecha, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas desde el 16 de mayo de 2024.

