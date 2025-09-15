(VIDEO) El increíble gol fantasma que le otorgaron a Liga de Portoviejo en el Ascenso Nacional

Los partidos de los 32 avos de final de los playoffs del Ascenso Nacional se están disputando y se dio el encuentro entre Liga de Portoviejo vs. Loja City, pero tuvo una polémica arbitral.

En el encuentro, la capira abrió el marcador en el primer tiempo con el gol de Edison Caicedo desde el tiro libre, pero la anotación fue bastante polémica.

El volante pateó un potente disparo desde el borde del área por debajo de la barrera; sin embargo, el arquero atajó el balón sobre la línea, aunque lo cubrió con su cuerpo, pero el árbitro pitó el gol.

En un video que Mile Zambrano publicó en redes sociales se ve al golero atrapando la pelota antes de que pase completo por la línea; no obstante, el árbitro señaló el gol, algo que desató la locura en el estadio para celebrar el tanto.