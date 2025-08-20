Chelsea le ofrecerá un nuevo contrato a Moisés Caicedo en este 2025

El nuevo contrato del Niño Moi tendrá una mejora salarial y más años con el club, a pesar de tener un acuerdo hasta el 2031.

Lea más: Los partidos que transmitirá Ecuavisa por la fecha 26 de la Liga Ecuabet

Por esa razón, desde el inicio del verano, el Chelsea alista un nuevo contrato para ofrecérselo a Moisés Caicedo y blindar al ecuatoriano, de acuerdo a información del periodista Fabrizio Romano.

Después de acabar la temporada 2024/2025, el plantel y los hinchas eligieron al Niño Moi como el mejor futbolista del club, algo que desde la directiva reconocen y están trabajando para evitar una eventual salida.

Moisés Caicedo ha sido uno de los mejores jugadores del Chelsea durante los dos últimos años, además de ser figura en los dos títulos que ha ganado, por lo que quieren blindarlo.

Moisés Caicedo disputó su primer partido con el Chelsea en la temporada 2025/2026.

Moisés Caicedo disputó su primer partido con el Chelsea en la temporada 2025/2026. ( )

Los blues esperan hacerle llegar la propuesta al agente de Caicedo en las próximas semanas, pero no es un tema de urgencia.

Lea más: Exjugador del Inter de Porto Alegre arremetió en contra de Enner Valencia por su rendimiento



Moisés fue elegido como el tercer mejor jugador del Mundial de Clubes, además de empezar la temporada como un empate 0-0 ante ele Crystal Palace.

El jugador de 23 años lleva 99 partidos disputados con los Blues, con tres goles y ocho asistencias, además de ganar el Mundial de Clubes y la Conference League.