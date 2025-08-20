Chelsea le ofrecerá un nuevo contrato a Moisés Caicedo en este 2025

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo target=_blank>Moisés Caicedo</a> ha sido uno de los mejores jugadores del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Chelsea target=_blank>Chelsea</a></b> durante los dos últimos años, además de ser figura en los dos títulos que ha ganado, por lo que quieren blindarlo. Después de acabar la<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-planea-renovar-contrato-moises-caicedo-mejorar-salario-HK9297977 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/los-partidos-que-transmitira-ecuavisa-por-la-fecha-26-de-la-liga-ecuabet-KI9965941 target=_blank></a> <b></b>