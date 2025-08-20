Fútbol Internacional
20 ago 2025 , 09:40

¿Cuánto dinero ganó Independiente del Valle por clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Independiente del Valle venció al Mushuc Runa en los octavos de final de la Copa Sudamericana y recibió un jugoso premio económico por su clasificación a cuartos de final.

   
  • ¿Cuánto dinero ganó Independiente del Valle por clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?
    Independiente del Valle clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle firmó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, después de imponerse al Mushuc Runa, y ya acumula un jugoso premio económico.

Con su llegada hasta los octavos de final, los rayados ya tenían una bolsa de USD 1 100 000 por su participación en rondas anteriores.

El premio de Independiente del Valle por ir a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La Conmebol le otorgará USD 700 000 a Independiente del Valle por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Lea más: Paúl Vélez cuestiona designación de árbitro mujer en la Copa Sudamericana

En los octavos recibió USD 600 000 y por disputar los playoffs fueron USD 500 000. En total, Independiente lleva USD 1 800 000 en premios.

Independiente del Valle enfrentará al Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Independiente del Valle enfrentará al Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ( API )

Los rayados llegó a la Sudamericana, después de quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lea más: Javier Rabanal: "Estimo que es el peor partido que hemos jugado"

En los cuartos de final, Independiente del Valle se medirá ante Once Caldas, equipo que eliminó al Huracán de Hernán Galíndez.

Por la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, el cuadro de Javier Rabanal es líder del torneo con nueve puntos de ventaja por encima de sus rivales.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Copa Sudamericana
Conmebol
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Independiente del Valle
Mushuc Runa
Ecuador
Noticias
Recomendadas