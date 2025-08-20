¿Cuánto dinero ganó Independiente del Valle por clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Independiente del Valle firmó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, después de imponerse al Mushuc Runa, y ya acumula un jugoso premio económico. Con su llegada hasta los octavos de final, los rayados ya tenían una bolsa de USD 1 100 000 por su participación en rondas anteriores.

El premio de Independiente del Valle por ir a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La Conmebol le otorgará USD 700 000 a Independiente del Valle por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Lea más: Paúl Vélez cuestiona designación de árbitro mujer en la Copa Sudamericana En los octavos recibió USD 600 000 y por disputar los playoffs fueron USD 500 000. En total, Independiente lleva USD 1 800 000 en premios.

Independiente del Valle enfrentará al Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ( )