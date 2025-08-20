¿Cuánto dinero ganó Independiente del Valle por clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Los rayados llegó a la Sudamericana, después de <b>quedar tercero en la fase de grupos</b> de la Copa Libertadores. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/javier-rabanal-estimo-que-es-el-peor-partido-que-hemos-jugado-XJ9964365 target=_blank>Javier Rabanal: Estimo que es el peor partido que hemos jugado</a> En los cuartos de<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/huracan-hernan-galindez-eliminado-once-caldas-copa-sudamericana-FK9963698 target=_blank></a> <b></b>