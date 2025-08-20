Fútbol Internacional
Copa Libertadores: Liga de Quito va por la remontada ante el campeón Botafogo

La Liga Deportiva Universitaria de Quito saldrá de local este jueves por la remontada de la derrota por 1-0, en el partido de vuelta por los octavos de final contra el Botafogo, de Brasil, campeón defensor de la pasada edición de la Copa Liberadores.

   
    José Quintero, lateral de LDUQ.( ARCHIVO )
En el partido de ida ganó el Fogäo con anotación de Arthur apenas comenzado el partido, por lo que el Rey de Copas de Ecuador confiará en la remontada ante unos 40.000 fanáticos que intentarán alentarlo a la clasificación a los cuartos de final en su afán por ganar el torneo, tal como en 2008.

Lea: Liga de Quito vs. Botafogo se jugará con estadio lleno por los octavos de final de la Copa Libertadores

El equipo ecuatoriano sabe que ante Botafogo se jugará el partido más importante, en el que tendrá prohibido mostrar irregularidades en su juego, de manera especial, en el sector defensivo.

Los desniveles en el sector defensivo vienen siendo maquillados por el buen desempeño del haitiano Ricardo Adé, del portero Gonzalo Valle y el trabajo de los centrocampistas Carlos Gruezo y del chileno Fernando Cornejo.

La esperanza en ataque la fortalece el talento del centrocampista ofensivo Bryan Ramírez y la respuesta que puedan tener los atacantes Michael Estrada y el colombiano Jeison Medina.

En la reciente fecha local, Ramírez salvó el empate por 1-1 en la última acción del partido ante uno de los colistas del torneo, el Manta, en medio de las protestas de sus exigentes fanáticos, por lo que Liga quedó en el segundo puesto con 44 puntos, contra los 53 del líder, el Independiente del Valle.

Por su parte, el equipo del técnico italiano Davide Ancelotti, que reemplazó al portugués Renato Paiva, se encuentra en plena adaptación a las características de juego del Fogäo que, si bien ha dado muestras de una mejoría, dejó dudas del nivel discreto en ataque ante el cuadro ecuatoriano.

Apenas un gol y pocas oportunidades fabricadas pueden llenar de confianza a su rival, pero Ancelotti propondrá una estrategia que le permita seguir en defensa del título que ganó el año pasado contra el Atlético Mineiro.

En la reciente fecha del Campeonato Brasileño perdió por 0-1 ante el Palmeiras, por lo que está en el quinto puesto en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana de 2026, con dos partidos menos, con 29 puntos, ante los 43 que tiene el líder, Flamengo.

Entre las figuras de la final única de la Libertadores 2024 lo más probable será que estén contra Liga el portero Jhon, los defensas Alex Telles, el argentino-uruguayo Alexander Barboza, Vitinho, los centrocampistas Marlon Freitas, el venezolano Jefferson Savarino, entre otros.

Para el partido de este jueves están en duda por lesiones David Ricardo, Newton y la principal figura, Arthur Cabral, mientras que Jair Cunha cumplirá mañana jueves los dos partidos de suspensión que arrastra desde la fase de grupos.

