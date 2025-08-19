Fútbol Internacional
19 ago 2025 , 20:13

Huracán de Hernán Galíndez quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Once Caldas venció 3-1 (4-1 marcador global) a Huracán y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

   
  • Huracán de Hernán Galíndez quedó eliminado de la Copa Sudamericana
    Hernán Galíndez en un partido con Huracán por la Copa Sudamericana ( Foto: Internet )
Fuente:
Agencia
user placeholder

AFP
Canal WhatsApp
Newsletter

El Huracán de Hernán Galíndez fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025, al caer 3-1 ante (4-1 marcador global) el Once Caldas colombiano.

Dayro Moreno, de 39 años, anotó el tanto del empate a los 40 minutos y el tercero a los 88 para darle al Once Caldas una celebrada victoria en un estadio Tomás A. Ducó en la capital argentina, en el que la lluvia caída impidió el normal desarrollo del juego.

Con su doblete, el veterano delantero, ídolo histórico del Once Caldas, llegó a ocho goles en la presente Copa Sudamericana, de la que es su máximo goleador.

Dayro Moreno es el único sobreviviente del equipo de Once Caldas que en 2004 logró la mayor gesta deportiva de su historia: la conquista de la Copa Libertadores de América al vencer en la final al Boca Juniors de Carlos Bianchi, que venía de ganar el torneo en 2000, 2001 y 2003.

Este martes fue clave en la clasificación, acompañado en la delantera colombiana por el veloz Michael Barrios.

Huracán se había puesto en ventaja en el minuto 39 con un penal convertido por Matko Miljevic y de esa forma igualaba la llave, ya que en la ida hace siete días Once Caldas había ganado por 1-0.

Lea también: Hernán Barcos: "Vamos a tratar de llevarnos la clasificación ante Universidad Católica"

Pero un minuto más tarde, Barrios armó una gran jugada, dejó por el camino al portero del Globo, el ecuatoriano Hernán Galíndez, y Moreno apareció por el segundo palo para decretar el empate de cabeza con el arco libre.

Cinco minutos después, el Globo quedó con diez hombres por la expulsión de Juan Bisanz y la serie quedó a merced del once cafetero.

Barrios liquidó el partido a los 65, cuando tras una gran jugada colectiva definió ante la salida del portero local para el 2-1 del equipo cafetero.

Lea también: José Mourinho explicó por qué Lionel Messi es el jugador que más le ayudó a crecer como entrenador

Pero faltaba la frutilla de la torta, que llegó a los 88 minutos. Dayro Moreno anotó el 3-1 final para delirio de los hinchas de Once Caldas, que celebraron una nueva gesta de su ídolo.

En cuartos de final de la Sudamericana, el Once Caldas jugará contra el vencedor de la llave que disputan los ecuatorianos Mushuc Runa e Independiente del Valle, que se definía la noche del martes en Riobamba (Ecuador).

Temas
Copa Sudamericana
Hernán Galíndez
Huracán
Once Caldas
Dayro Moreno
Ecuador
Noticias
Recomendadas