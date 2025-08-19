Luis Chango: "Nos robaron el partido, fue un robo descarado"

El presidente vitalicio de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, no ocultó su enojo tras la eliminación de su equipo a manos de Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El dirigente apuntó directamente contra el arbitraje del encuentro disputado en el estadio Olímpico Atahualpa.

“Nos robaron el partido, nada más. Fue un robo descarado”, declaró Chango visiblemente molesto, luego de que su equipo cayera 4-2 en la tanda de penales, tras un empate global 2-2.

Mushuc Runa había logrado una ventaja de 2-0 durante el tiempo reglamentario, pero un gol de Michael Hoyos, de cabeza, en los últimos minutos del partido, forzó la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, Independiente del Valle fue más efectivo y selló su pase a los cuartos de final, a pesar de no haber mostrado su mejor versión futbolística.

A lo largo del partido, el conjunto de Sangolquí fue superado por un Mushuc Runa aguerrido, que estuvo a pocos minutos de lograr una clasificación histórica.

Con este resultado, IDV se medirá ante Once Caldas en la próxima ronda del torneo continental.