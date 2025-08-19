Fútbol Internacional
Independiente del Valle sufrió y venció en penales a Mushuc Runa por la Copa Sudamericana

Independiente del Valle venció a Mushuc Runa 4-2 en penales y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

   
    Renato Ibarra, jugador de Independiente del Valle, ante Mushuc Runa por los octavos de final de la Copa Sudamericana ( API )
Independiente del Valle sufrió y venció a Mushuc Runa en penales (4-2), tras igualar 2-2 en el marcador global por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Olímpico Atahualpa.

El Ponchito, que actualmente ocupa el último lugar en la tabla de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim, con apenas 20 puntos, complicó al líder del torneo local, que no logró imponer su juego ni mostrar su mejor versión.

Pese a tener el control del balón, Independiente del Valle fue neutralizado por un ordenado y combativo Mushuc Runa. Jugadores como Jordy Alcívar y Juan Cazares no lograron generar juego para abastecer a Renato Ibarra ni a Darwin Guagua, quienes pasaron desapercibidos en el ataque.

El volante de Mushuc Runa, Esteban Dávila, disputa el balón con Juan Cazares de Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Sudamericana
El volante de Mushuc Runa, Esteban Dávila, disputa el balón con Juan Cazares de Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Sudamericana ( API )

Del otro lado, Esteban Dávila, Stiven Tapiero y Carlos Orejuela fueron clave en el mediocampo del equipo ambateño, asfixiando la salida de los rayados y cortando constantemente los circuitos de juego.

El primer gol llegó en el minuto 47, cuando Jhonnier Chalá conectó de cabeza un gran centro de Joaquín Vergés, enviando el balón al fondo del arco norte del Atahualpa.

En el complemento, Mushuc Runa mantuvo la intensidad y el orden. Tras un error defensivo de Independiente del Valle, Cristian Penilla aprovechó para marcar el 2-0, pero al último minuto del partido Michael Hoyos descontó para los Rayados y el partido se definió por penales.

En esta instancia, Independiente del Valle fue más efectivo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y se enfrentará a Once Caldas.

